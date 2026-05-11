Trh s jazdenými autami spomalil, najlacnejšie vozidlá strácajú kupcov
Predalo sa vyše 148. 000 vozidiel, čo je o 14 % menej ako v rovnakom období minulého roka.
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Slovenský trh s jazdenými autami zaznamenal v prvých štyroch mesiacoch tohto roka medziročný pokles. Predalo sa vyše 148.000 vozidiel, čo je o 14 % menej ako v rovnakom období minulého roka. Najvýraznejšie sa vytratil záujem kupujúcich o jazdené vozidlá s cenou do 2000 eur. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Aures Holdings, prevádzkovateľa autocentier AAA Auto a Mototechna. Analýza zároveň informuje, že napriek nižšiemu počtu obchodov ceny jazdených áut ďalej rástli.
Od januára do apríla tohto roka sa na Slovensku predalo 148.000 jazdených vozidiel, kým vlani to bolo takmer 172.000. Priemerná cena jazdeného auta vzrástla medziročne o 6 % z 12.394 eur na 13.126 eur. V samotnom apríli sa predalo 37.826 jazdených áut, čo predstavuje medziročný pokles o viac ako 5200 vozidiel. Priemerná cena jazdeného vozidla dosiahla 13.642 eur, čo je oproti januáru nárast o viac než 1000 eur.
Pokles sa podľa analýzy týka najmä individuálnych predajov. Veľké autobazáre, naopak, zaznamenali rast. „Za prvé štyri mesiace tohto roka sa nám v rámci celej skupiny Aures Holdings podarilo predať rekordných 38.000 vozidiel. Zatiaľ čo zvyšok organizovaného trhu klesá, nám sa darí získavať väčší podiel na trhu,“ uviedla generálna riaditeľka spoločnosti Aures Holdings Karolína Topolová.
Predaj vozidiel sa zároveň spomalil. Kým vlani zostalo jazdené auto v inzerciách v priemere 48 dní, tento rok to bolo už viac ako 56 dní. Podľa Topolovej však majú autá v priemere nižší počet najazdených kilometrov než pred rokom, čo naznačuje rastúci dôraz kupujúcich na kvalitu a technický stav vozidiel.
Najvýraznejší pokles dopytu zaznamenali najlacnejšie vozidlá. V kategórii áut do 2000 eur sa v apríli predalo 5698 vozidiel, čo je medziročne o 26 % menej. Pokles evidovali aj autá v cenovom pásme od 2000 do 4000 eur. Naopak, stabilnejší dopyt si udržali drahšie vozidlá. Segment áut v cenovej kategórii od 20.000 do 25.000 eur medziročne mierne vzrástol a vozidlá v hodnote od 30.000 do 40.000 eur si udržali podobnú úroveň predaja ako vlani. Pri autách nad 40.000 eur však predaje medziročne klesli približne o pätinu.
„Ukazuje sa, že v porovnaní s vlaňajškom ochabol záujem motoristov jednak o úplne najlacnejšie a na druhej strane aj o tie najdrahšie vozidlá na trhu,“ priblížila Topolová. Najlacnejšie autá do 2000 eur mali podľa nej priemerne 21 rokov a viac ako 256.000 najazdených kilometrov. Vozidlá nad 40.000 eur boli v priemere sedemročné a mali približne 71.000 kilometrov.
Aj v apríli zostali dominantné dieselové vozidlá s podielom 56 %, ich podiel však medziročne klesol o takmer 5 %. Benzínové autá mierne posilnili na 35,5 % trhu. Najvýraznejší rast však zaznamenali elektromobily. V apríli sa predalo 1579 elektrických vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast približne o tri štvrtiny. Ich podiel na trhu už presiahol 4 %.
Najpredávanejším modelom na slovenskom trhu bola v apríli Škoda Octavia s 2725 predanými kusmi. Nasledovali Volkswagen Golf, Volkswagen Passat a Škoda Superb.
