Trh s kanceláriami v niektorých metropolách strednej Európy ožíva

Bratislava 26. septembra (TASR) - Niektoré hlavné mestá regiónu strednej a východnej Európy (SVE) zaznamenali v 1. polroku náznaky oživenia dopytu na trhoch s kanceláriami. Vyplýva to z údajov spoločnosti Colliers International. Najvyššiu aktivitu zaznamenali v poľskej Varšave.



V 1. polroku si celkovo v hlavných mestách 15 krajín regiónu SVE nájomcovia prenajali viac než 1,1 milióna štvorcových metrov (m2) moderných kancelárskych priestorov. Najviac vo Varšave (skoro štvrť milióna m2). Za ňou nasledovala metropola Česka Praha (viac než 183.000 m2) a maďarská Budapešť (172.900 m2).



"Následkom výpadkov súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu zaznamenali najväčšie kancelárske trhy v SVE v roku 2020 medziročný pokles hrubého aj čistého dopytu v priemere až do výšky -30 %," ilustroval vlaňajšiu situáciu Kevin Turpin zo spoločnosti. Útlm podľa jeho slov pokračoval aj 1. polovici tohto roka, avšak na niektorých trhoch vrátane Varšavy sa začali objavovať náznaky oživenia.



Podľa Turpina je dôležité zdôrazniť, že veľká časť dopytu, respektíve aktivity nájomcov na trhoch SVE pochádza zo sektora moderných podnikových služieb. "Na ilustráciu toho, aký dôležitý a veľký je tento sektor, si predstavme, že ak na jedného zamestnanca pripadá v priemere 10 m2, dokopy by mohol celý sektor zaberať viac ako 10 miliónov m2, čo zodpovedá približne 35 % trhového fondu spomínaných 15 hlavných miest SVE," ilustroval Turpin.



Celková rozloha kancelárskeho fondu v regióne SVE podľa dát spoločnosti v 1. polroku presiahla 29 miliónov m2. Nová ponuka za toto obdobie predstavovala niečo vyše 640.000 m2, pričom ďalších 2,2 milióna m2 je vo výstavbe. Odovzdané budú počas nasledujúcich dvoch až troch rokov.



Najväčšia ponuka kancelárií je vo Varšave (asi šesť miliónov m2), Budapešti (zhruba štyri milióny m2) a Prahe (3,7 milióna m2). Aj v náraste novej ponuky patrí prvenstvo Varšave, kde developeri v 1. polroku uviedli na trh desať kancelárskych projektov s celkovou rozlohou okolo 226.000 m2.



Pri neobsadených kancelárskych priestoroch však už v rámci regiónu SVE vedie hlavné mesto Bosny a Hercegoviny Sarajevo (30 %), albánska metropola Tirana (16,5 %) a bulharská Sofia (16 %). Najnižšia miera neobsadenosti na konci 1. polroka bola zaznamenaná v slovinskej Ľubľane (štyri percentá), chorvátskom Záhrebe (päť percent) a v hlavnom meste Estónska Talline (7,3%).