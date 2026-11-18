< sekcia Ekonomika
Trh s luxusom by sa mal vrátiť k rastu, dlhodobý výhľad je však neistý
Hlavným motorom rastu by v roku 2027 mali byť Spojené štáty.
Autor TASR
Miláno 18. novembra (TASR) - Po dvoch rokoch poklesu by sa mal svetový trh s luxusom tento rok vrátiť k rastu, jeho dlhodobejšia trajektória však zostáva neistá. Uviedla to v najnovšej prognóze poradenská spoločnosť Bain & Company. Informovala o tom agentúra Reuters.
Bain očakáva, že globálne tržby z predaja luxusných tovarov vzrastú tento rok približne o 2 %. Napriek zotaveniu to bude stále hlboko pod úrovňou priemerného rastu za posledných 15 rokov, ktorý predstavuje 5 %.
Navyše, výhľad na rok 2027 je veľmi neistý. Odhad spoločnosti Bain sa pohybuje od stagnácie až po dvojnásobné tempo rastu v porovnaní s prognózou na tento rok. Bain predpokladá, že na budúci rok sa rast tržieb môže pohybovať od nulovej úrovne až po 4 %.
Hlavným motorom rastu by v roku 2027 mali byť Spojené štáty. Na druhej strane, dopyt v Číne, ktorá bola základom rastu trhu s luxusom pred obdobím pandémie, zostane v útlme. Čo sa týka trhu s luxusnými výrobkami v Európe, ten sa po opätovnom raste počtu zahraničných turistov postupne stabilizuje.
Spoločnosť Bain zároveň poukázala na pokračujúci presun spotrebiteľov v oblasti luxusu z tovarov na zážitky. Ako povedala Claudia D’Arpiziová, ide najmä o cestovanie, wellness či zážitkovú gastronómiu.
Navyše, do popredia sa dostávajú značky späté s miestnou identitou. Tie sú podľa Bain stále populárnejšie najmä v Číne. Podľa štúdie je ochota čínskych spotrebiteľov kupovať si výrobky domácich značiek v súčasnosti šesťkrát vyššia než v roku 2019.
Bain očakáva, že globálne tržby z predaja luxusných tovarov vzrastú tento rok približne o 2 %. Napriek zotaveniu to bude stále hlboko pod úrovňou priemerného rastu za posledných 15 rokov, ktorý predstavuje 5 %.
Navyše, výhľad na rok 2027 je veľmi neistý. Odhad spoločnosti Bain sa pohybuje od stagnácie až po dvojnásobné tempo rastu v porovnaní s prognózou na tento rok. Bain predpokladá, že na budúci rok sa rast tržieb môže pohybovať od nulovej úrovne až po 4 %.
Hlavným motorom rastu by v roku 2027 mali byť Spojené štáty. Na druhej strane, dopyt v Číne, ktorá bola základom rastu trhu s luxusom pred obdobím pandémie, zostane v útlme. Čo sa týka trhu s luxusnými výrobkami v Európe, ten sa po opätovnom raste počtu zahraničných turistov postupne stabilizuje.
Spoločnosť Bain zároveň poukázala na pokračujúci presun spotrebiteľov v oblasti luxusu z tovarov na zážitky. Ako povedala Claudia D’Arpiziová, ide najmä o cestovanie, wellness či zážitkovú gastronómiu.
Navyše, do popredia sa dostávajú značky späté s miestnou identitou. Tie sú podľa Bain stále populárnejšie najmä v Číne. Podľa štúdie je ochota čínskych spotrebiteľov kupovať si výrobky domácich značiek v súčasnosti šesťkrát vyššia než v roku 2019.