Trh s nehnuteľnosťami by sa v tomto roku mohol oživiť

Bratislava 11. januára (TASR) - Realitný trh s nehnuteľnosťami na Slovensku by sa v roku 2024 mohol oživiť. Pretrvávať však bude skôr záujem o byty a domy na užívanie ich vlastníkom, ako o kúpu nehnuteľnosti na investíciu. Vo štvrtok o tom informovala riaditeľka FinGO recloud Róberta Mecková.



Kým vlani predaj starých aj nových bytov mierne stagnoval, v tomto roku by sa situácia mohla zmeniť. Podľa Meckovej v susednej Českej republike nastalo už vlani výrazné oživenie realitného trhu, pričom úrokové sadzby na hypotékach sú tam v priemere o 1,5 až dve percentá vyššie.



"Ak nepríde nejaká nečakaná kríza, predpokladám mierny rast realitných obchodov aj na Slovensku. Verím, že úroky v bankách už prakticky dosiahli svoj strop a ceny bytov sa zastabilizovali. Takže klienti, ktorí potrebujú riešiť bývanie, už nebudú mať na čo čakať a trh sa môže trochu rozhýbať," uviedla odborníčka na reality Mecková.



Mecková predpokladá, že by sa v tomto roku do ponuky mohli dostať napríklad aj novostavby, pri ktorých sa čakalo na zastabilizovanie cien energií a stavebných materiálov. "Trh s bytmi tak prejde do fázy, v ktorej si kupujúci budú mať z čoho vyberať. Zároveň predávajúci budú vedieť predať nehnuteľnosť za kratší čas," doplnila.



Väčší záujem je v súčasnosti o nehnuteľnosti, ktoré novým majiteľom ponúkajú určitú pridanú hodnotu. Rýchlejšie sa podľa Meckovej predávajú novostavby s rôznymi benefitmi, napríklad kuchynskou linkou, parkovacím státím či pivnicou v cene. Kupujúcich si dokážu nájsť aj staršie byty v pôvodnom stave, tu však rozhoduje cena.



Pri kúpe nehnuteľnosti je podľa realitnej odborníčky vo výhode skôr kupujúci, ktorý má hotovosť. "Naopak, najhoršie na tom budú tí kupujúci, ktorí najskôr potrebujú predať svoju nehnuteľnosť. Na nich môže tlačiť buď nová úroková sadzba a zvýšená splátka po refixácii, na ktorú nebudú mať prostriedky, alebo jednoducho potreba rýchlo sa dostať k potrebným financiám," doplnila Mecková.