Trh s overovaním meradiel by sa mal uvoľniť, novela ide do 2. čítania

Bratislava 24. novembra (TASR) – Trh s overovaním meradiel by sa mal uvoľniť. Dotknúť by sa to malo najmä Slovenskej legálnej metrológie, ktorá prišla o štatút "určenej organizácie" a po novom bude mať po splnení legislatívnych požiadaviek postavenie autorizovanej osoby vykonávajúcej overovanie určených meradiel alebo úradné meranie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o metrológii, ktorý v stredu posunulo plénum Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.



"Návrhom zákona sa má zabezpečiť zrovnoprávnenie postavenia subjektov vykonávajúcich overovanie určených meradiel," uviedol v predkladacej správe Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.



Okrem uvoľnenia trhu s overovaním meradiel by mala novela priniesť aj možnosť štatistickej kontroly meradiel na možné predĺženie času platnosti ich overenia. Po úspešnom vykonaní kontroly vybranej vzorky meradiel môže byť všetkým meradlám, ktoré sú súčasťou základného súboru, predĺžený čas platnosti overenia najviac o päť rokov. Dôvodom tejto zmeny je, že fyzikálne princípy merania v moderných elektronických meradlách poskytujú podľa úradu vyššiu mieru stability ich metrologických charakteristík ako pri mechanických alebo elektromechanických meradlách.



Legislatíva tiež spresňuje spôsobilosť v rámci výkonu overovania určených meradiel, úradného merania, opravy a montáže určených meradiel alebo balenia a dovozu označených spotrebiteľských balení. Zároveň odstraňuje viacero povinností v rámci zníženia byrokratickej záťaže.