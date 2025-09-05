< sekcia Ekonomika
Trh s palivami zaznamenal v závere prázdnin zvýšenie cien
Pohyb cien pohonných látok bol na úrovni dlhodobého priemeru.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Ceny benzínov a motorovej nafty na konci augusta stúpli, v porovnaní s predchádzajúcim týždňom v priemere o 1,5 centa za liter. Pohyb cien pohonných látok bol na úrovni dlhodobého priemeru. Ceny klasického benzínu a nafty ostali pod úrovňou minulého leta, za prémiové palivá sa platilo rovnako ako vlani. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Spotrebiteľské ceny vybraných druhov pohonných látok na konci letných prázdnin, počas 35. týždňa, vzrástli. Aktuálne ceny jednotlivých druhov benzínu a motorovej nafty dosiahli najvyššie hodnoty za posledné tri týždne. Tempo zdražovania bolo na priemernej úrovni, ceny medzitýždňovo vzrástli približne o 1,5 centa,“ priblížili štatistici.
Liter obyčajného benzínu 95 sa predával v priemere za 1,516 eura a prémiové benzíny za 1,722 eura za liter. Bežná nafta dosiahla hodnotu 1,434 eura za liter, priemerná cena prémiových druhov nafty bola na úrovni 1,632 eura za liter. Ceny najpredávanejších palív, klasického benzínu a nafty, ostali mierne nižšie ako v rovnakom období minulého roka. Prémiové benzíny sa predávali za rovnaké ceny ako na konci leta 2024, uviedol ŠÚ SR.
Ceny plynov boli oproti predchádzajúcemu týždňu vyššie alebo sa nezmenili. Najvýraznejšie stúpla cena skvapalneného zemného plynu (LNG), a to o 3,9 centa na 1,506 eura za kilogram. Cena stlačeného zemného plynu (CNG) sa zvýšila iba o dve desatiny centa, kilogram stál 1,661 eura. Cena skvapalneného ropného plynu (LPG) sa nezmenila, liter stál 0,682 eura.
Alternatívny ekologický plyn bioLNG sa predával už siedmy týždeň za rovnakú cenu, kilogram za 1,725 eura. Vodík stál nezmenených 21,60 eura za kilogram a cena elektrickej energie slúžiacej na nabíjanie elektromobilov bola 0,41 eura za jednu kilowatthodinu (kWh).
Oproti vlaňajšku bola cena CNG vyššia o 3,7 %. Lacnejšie ako vlani sa predával LNG o 9,4 %, LPG o 5,1 % a ekologický plyn bioLNG o 26,3 %, doplnili štatistici.
