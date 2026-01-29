< sekcia Ekonomika
Trh s priemyselnými nehnuteľnosťami ožil
Na konci roka 2025 prebiehala na Slovensku výstavba celkovo 244.900 m2 priemyselných priestorov.
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Trh s priemyselnými nehnuteľnosťami ožil, posledný vlaňajší kvartál dobehol spomalenie počas roka 2025. Celková plocha moderných priemyselných priestorov určených na prenájom na Slovensku dosiahla v 4. kvartáli 4,84 milióna štvorcových metrov (m2). Na trh bolo dodaných 154.300 m2 v šiestich budovách, pričom 98 % z toho bolo v čase dokončenia pred-prenajatých. Za celý rok 2025 bolo dodaných 299.600 m2 v 18 budovách, informovalo vo štvrtok Industrial Research Forum (IRF).
„Po výraznom spomalení aktivity počas väčšiny roka prišlo v jeho závere k citeľnému oživeniu dopytu, keďže lízingová aktivita v samotnom štvrtom kvartáli prevýšila objem zaznamenaný za prvé tri kvartály dokopy,“ komentoval vývoj Patrik Janščo, Head of Industrial Agency zo spoločnosti Cushman&Wakefield.
Záver roka sa podľa neho zároveň niesol v znamení intenzívnych renegociácií nájomných zmlúv, na čo trh a developeri reagujú prirodzeným obmedzením špekulatívnej výstavby a zvýšeným dôrazom na projekty typu built-to-suit. „V dôsledku toho sa celkový objem novej výstavby dostal pod svoj dlhodobý priemer,“ dodal Janščo.
Na konci roka 2025 prebiehala na Slovensku výstavba celkovo 244.900 m2 priemyselných priestorov. Väčšina projektov má plánovaný termín dokončenia v prvom polroku 2026, pričom 34 %, teda 83.200 m2, je už zazmluvnených. Najväčší záujem o priestory vo výstavbe majú najmä firmy z automobilového sektora, logistické spoločnosti a výrobné podniky. Vo 4. kvartáli sa začala výstavba štyroch nových budov s celkovou výmerou 113.200 m2.
Celkový (hrubý) dopyt po priemyselných priestoroch podľa IRF dosiahol vo 4. štvrťroku 2025 úroveň 301.800 m2 v rámci 40 transakcií. Je to medziročný nárast o 43 % a medzikvartálny nárast o 369 %, čím dobehol spomalenie počas roka a vyšvihol celkový dopyt za rok 2025 na 532.100 m2. Dominoval dopyt v Bratislavskom kraji, najmä v okolí Senca a diaľnice D2.
Na konci roka 2025 dosiahla miera neobsadenosti priemyselných priestorov úroveň 7,40 %, čo predstavuje pokles o 0,32 percentuálneho bodu oproti predchádzajúcemu kvartálu, avšak stále ide o nárast o viac ako 3 percentuálne body medziročne. Ide o jednu z najvyšších mier neobsadenosti za posledných päť rokov.
Na trhu je aktuálne približne 358.000 m2 voľných priestorov. Najväčší podiel z tejto ponuky je v Trnavskom kraji, ktorý predstavuje 29 % z celkového objemu neobsadených plôch.
Najvyššie nájomné priemyselných a logistických nehnuteľností na Slovensku ostalo v 4. kvartáli nezmenené na hodnote 5,40 eura za m2 na mesiac. Vo vybraných lokalitách dosahuje 4 až 4,40 eura v závislosti od atraktivity a dostupnosti voľných priestorov v lokalite. Výška nájomného za kancelárske priestory v priemyselných budovách je 9 až 11 eur za m2 mesačne. Priemerná výška servisných poplatkov sa pohybuje okolo 1 eura za m2 na mesiac.
