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Trh s umením v Českej republike zaznamenal výrazné zotavenie
Prvýkrát od roku 2021 sa medziročne zvýšil aj počet predaných položiek, keď opätovne vzrástol nad 3000.
Autor TASR
Praha 25. júla (TASR) - Český trh s výtvarným umením zaznamenal v 1. polroku tohto roka výrazné zotavenie. Celkový obrat sálových aukcií sa zvýšil medziročne o viac než 200 miliónov Kč na 766 miliónov Kč (31,72 milióna eur) a dostal sa na úroveň z roku 2023. Okrem toho výrazne vzrástol počet diel predaných za viac než milión korún, vydražilo sa ich celkovo 127. Informoval o tom portál novinky.cz, ktorý sa odvolal na údaje serveru Artplus.cz. Ten sa špecializuje na trh s výtvarným umením.
Na porovnanie, od januára do konca júna minulého roka sa na českých aukciách predalo umenie za 557 miliónov Kč a za celý rok 2025 predstavoval obrat 1,2 miliardy Kč. Okrem covidového roku 2020 takú nízku bilanciu nemali české sálové aukcie od roku 2016. Dôvodom bola podľa odborníkov najmä slabšia ponuka tých najdrahších diel.
V 1. polroku tohto roka sa však český aukčný trh s umením výrazne rozhýbal. Prvýkrát od roku 2021 sa medziročne zvýšil aj počet predaných položiek, keď opätovne vzrástol nad 3000. Predajná úspešnosť na sálových aukciách sa s 59 % vydražených položiek dostala dokonca na historické maximum prvých polrokov.
Podľa niektorých odborníkov situáciu na trhu ovplyvňuje aj fakt, že na rozdiel od obdobia covidovej pandémie, keď sa zberatelia a investori upli k umeniu do veľkej miery ako k investícii, si teraz opäť vyberajú umenie skôr pocitovo. „Po piatich rokoch sledovania trhu vidíme, ako zberateľstvo v Česku zreje. Zatiaľ čo v roku 2022 vnímalo umenie ako skvelú investičnú príležitosť 29 % zberateľov, teraz je to už iba 7 %. Aj tak však dve tretiny zberateľov tvrdia, že umenie považujú za zásadnú súčasť svojho investičného portfólia,“ povedala Štěpánka Veselská, art špecialistka J&T Banky, ktorá v spolupráci so serverom Artplus.cz publikuje ročenku o trhu s umením v Česku.
Podľa nej Česi dnes najčastejšie nakupujú umenie online. Od prvého prieskumu v roku 2022 volí online dražby vždy viac než 60 % zberateľov. S odstupom nasledujú nákupy v galériách a priamo od umelcov v ateliéroch. Klasické sálové aukcie zostávajú štvrtým najobľúbenejším spôsobom nákupu.
(1 EUR = 24,149 CZK)
Na porovnanie, od januára do konca júna minulého roka sa na českých aukciách predalo umenie za 557 miliónov Kč a za celý rok 2025 predstavoval obrat 1,2 miliardy Kč. Okrem covidového roku 2020 takú nízku bilanciu nemali české sálové aukcie od roku 2016. Dôvodom bola podľa odborníkov najmä slabšia ponuka tých najdrahších diel.
V 1. polroku tohto roka sa však český aukčný trh s umením výrazne rozhýbal. Prvýkrát od roku 2021 sa medziročne zvýšil aj počet predaných položiek, keď opätovne vzrástol nad 3000. Predajná úspešnosť na sálových aukciách sa s 59 % vydražených položiek dostala dokonca na historické maximum prvých polrokov.
Podľa niektorých odborníkov situáciu na trhu ovplyvňuje aj fakt, že na rozdiel od obdobia covidovej pandémie, keď sa zberatelia a investori upli k umeniu do veľkej miery ako k investícii, si teraz opäť vyberajú umenie skôr pocitovo. „Po piatich rokoch sledovania trhu vidíme, ako zberateľstvo v Česku zreje. Zatiaľ čo v roku 2022 vnímalo umenie ako skvelú investičnú príležitosť 29 % zberateľov, teraz je to už iba 7 %. Aj tak však dve tretiny zberateľov tvrdia, že umenie považujú za zásadnú súčasť svojho investičného portfólia,“ povedala Štěpánka Veselská, art špecialistka J&T Banky, ktorá v spolupráci so serverom Artplus.cz publikuje ročenku o trhu s umením v Česku.
Podľa nej Česi dnes najčastejšie nakupujú umenie online. Od prvého prieskumu v roku 2022 volí online dražby vždy viac než 60 % zberateľov. S odstupom nasledujú nákupy v galériách a priamo od umelcov v ateliéroch. Klasické sálové aukcie zostávajú štvrtým najobľúbenejším spôsobom nákupu.
(1 EUR = 24,149 CZK)