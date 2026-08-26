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Streda 26. august 2026Meniny má Samuel
< sekcia Ekonomika

Trh s vodíkom a nízkouhlíkovými plynmi prejde zmenami

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Legislatíva oficiálne zavádza do praxe nových účastníkov trhu, ako sú výrobcovia a dodávatelia vodíka či prevádzkovatelia vodíkových zásobníkov a terminálov.

Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Trh s nízkouhlíkovými plynmi a vodíkom dostane nové pravidlá. Vyplýva to z návrhu novely zákona o energetike, ktorý v stredu schválila vláda. Hlavným dôvodom zmien je povinná transpozícia európskej reformy schválenej v júni 2024, ktorej cieľom je podpora uhlíkovej neutrality, zníženie emisií a postupný odklon od fosílnych palív.

Legislatíva oficiálne zavádza do praxe nových účastníkov trhu, ako sú výrobcovia a dodávatelia vodíka či prevádzkovatelia vodíkových zásobníkov a terminálov. Na ich odberateľov sa zároveň rozšíri rovnaká úroveň ochrany, akú majú dnes spotrebitelia v plynárenstve. V sektore plynárenstva navyše pribudne inštitút takzvaného aktívneho odberateľa.

Zmeny zasiahnu aj oblasť obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Do zákona sa dopĺňajú presné definície nízkouhlíkového vodíka a palív, pričom doterajší register obnoviteľných plynov sa rozšíri aj o tieto nízkouhlíkové alternatívy. Štát tak pre ne začne vydávať oficiálne záruky pôvodu a potvrdenia o udržateľnosti. Nové kompetencie dostane aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý bude od 1. januára 2033 dohliadať na prechod na režim regulovaného prístupu k vodíkovým sieťam.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, ktoré novelu predložilo, očakáva pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a zamestnanosť. Opatrenia tiež majú priniesť pozitívne ekologické dopady v podobe zníženia emisií v doprave a energetike. Na druhej strane sa predpokladá negatívny vplyv na spotrebu vody pri výrobe vodíka elektrolýzou.
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