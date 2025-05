Trh stavebných prác očakáva mierny pokles, tržby by však mohli rásť

Bratislava 22. mája (TASR) - Slovenský trh stavebných prác v tomto roku očakáva mierny pokles o 0,5 %. Aj napriek tomu však slovenské firmy očakávajú nárast tržieb o 1,2 %. Vyše polovica stavebníkov verí, že nový stavebný zákon, ktorý vstúpil do platnosti v apríli 2025, zrýchli povoľovacie procesy v nasledujúcich dvoch rokoch. Vyplýva to z polročnej štúdie slovenského stavebníctva, ktorú spracovala analytická spoločnosť CEEC Research.



„V najbližších dvoch rokoch bude vývoj slovenského stavebníctva formovaný kombináciou viacerých faktorov. Kľúčovú úlohu zohrá hospodárska stabilita štátu. Na druhej strane však prichádzajú pozitívne impulzy v podobe nového stavebného zákona a zákona o strategických investíciách. Tie by mali zrýchliť povoľovacie procesy a podporiť rozvoj infraštruktúry,“ uviedol riaditeľ CEEC Research Michal Vacek.



Stavebné firmy očakávajú v tomto roku zvýšenie tržieb o 1,2 %, v budúcom roku o ďalších 1,1 %. Podľa analytickej spoločnosti to naznačuje, že hoci celkový výhľad pre stavebníctvo nie je príliš priaznivý, stavebné spoločnosti dokážu aj cez nepriaznivé podmienky nájsť nové príležitosti a zachovať si stabilitu.



Prieskum ukázal, že viac ako polovica stavebných firiem (52 %) verí, že nový stavebný zákon povedie k skráteniu doby potrebnej na získanie stavebného povolenia. Stavebníci by v rámci legislatívnych zmien najviac privítali zjednodušenie byrokracie vo verejných zákazkách (41 %) a zrýchlenie čerpania dotácií a fondov (39 %).



„V oblasti legislatívy máme nový zákon o územnom plánovaní, nový stavebný zákon, novelu zákona o EIA, zákon o strategických investíciách. Ťažisko úspechu sa presúva do aplikačnej praxe, teda zodpovedné ministerstvá sa musia sústrediť na kvalitné vykonávacie vyhlášky a predovšetkým na dodržiavanie jednotného výkladu zákona všetkými úradníkmi v priamom či prenesenom výkone štátnej správy,“ uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik.



Stavebníci zhodnotili, že odložený štart digitalizácie stavebného konania či súčasné zmeny v územnom plánovaní neviedli k plošnému rastu nákladov. Potvrdilo to 93 % oslovených firiem, zvýšené náklady hlásilo 11 % stavebníkov.



Problémom stavebníkov je však nedostatok pracovnej sily, ktorý uviedlo 86 % firiem. Pracovníci im chýbajú najmä v robotníckych a technických profesiách. Podľa analytickej spoločnosti takáto situácia panuje naprieč Európou, príčinu vidia najmä v starnutí pracovnej sily, slabom záujme mladých o remeselné odbory a odchodom pracovníkov do iných krajín.