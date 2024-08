Trh tepelných čerpadiel bude pravdepodobne rásť do desiatich percent

Bratislava 17. augusta (TASR) - Trh tepelných čerpadiel bude asi rádovo rásť do desiatich percent. Stanoviť presný odhad je však problematické. Uviedol to pre TASR prezident Slovenského zväzu pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá Vladimír Orovnický. Podpredseda Asociácie na podporu obnoviteľných zdrojov energie František Bednár vidí pozitívny trend v prípade rodinných domov, na rozdiel od bytových domov.



"Veľkosť trhu tepelných čerpadiel v rezidenčnej oblasti je úzko prepojená s podporným programom zelená domácnostiam. Ten bol prakticky od vlaňajšieho apríla do júla tohto roka pozastavený. Taktiež už prakticky rok klesá počet vydaných stavebných povolení, takže presný odhad rastu trhu je pomerne problematické stanoviť. S najväčšou pravdepodobnosťou však bude jemne rásť, rádovo do desiatich percent," uviedol Orovnický.



Správanie spotrebiteľov podľa neho môže ovplyvniť situácia s dostupnosťou plynu a so zvyšovaním cien. Konkrétne zmeny však nastanú až po zadefinovaní ceny a dostupnosti plynu. "Pred touto informáciou nepredpokladám, že dôjde k nejakým zásadným zmenám na trhu," dodal Orovnický.



Bednár uviedol, že trend je v prípade rodinných domov pozitívny."Čo sa týka rodinných domov, je to otázka peňazí. Kto na to má, ušetrí, a náklady sa mu v rozumnom čase vrátia," dodal s tým, že väčšinu odberateľov tepla však tvoria bytové domy, pri ktorých prechod na tepelné čerpadlá nenastáva.



"Problém je legislatíva, ktorá dodávateľov nemotivuje k obnoviteľným zdrojom energie a pohodlnejšie je pre nich reagovať na energetickú krízu zvýšením ceny tepla, čo Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ochotne schváli," podčiarkol Bednár.