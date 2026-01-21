< sekcia Ekonomika
Trh v Bratislave dosiahol najvyššie predaje novostavieb od 2021
Najväčší záujem bol o dvojizbové byty, ktoré tvorili takmer polovicu všetkých predajov.
Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - V roku 2025 sa v novostavbách v Bratislave predalo takmer 2800 bytov, čo je najviac od roku 2021 a jasný signál postupného oživenia rezidenčného trhu. Informovali o tom v stredu spoločnosti BuiltMind a Cushman & Wakefield.
„Najväčší záujem bol o dvojizbové byty, ktoré tvorili takmer polovicu všetkých predajov, a o projekty v etablovaných lokalitách na periférii mesta, ako sú Slnečnice, Čerešne či Bory, ale aj o vybrané projekty v centre Bratislavy, napríklad Zwirn alebo Downtown Yards,“ uviedol analytik Cushman & Wakefield Lukáš Brath.
Priemerná výmera bytov v ponuke za posledné tri roky narástla o 9 % na 65,7 štvorcového metra (m2). Priemerná výmera predaných bytov klesla o 15 % na 57,6 m2, čo je druhá najnižšia hodnota za poslednú dekádu. Potvrdzuje to dlhodobý trend a rastúci záujem o menšie byty.
Podľa dát BuiltMind, ktorá automatizovane sleduje predaje novostavieb v Bratislave, vo 4. štvrťroku 2025 dosiahli celkové predaje 818 jednotiek, čo je o vyše 14 % viac oproti 3. štvrťroku.
„Vo 4. kvartáli 2025 zostala ponuka novostavieb v Bratislave prakticky nezmenená oproti predchádzajúcemu kvartálu a stále sa drží na vysokých úrovniach, hoci za rekordmi z rokov 2017 a 2018 naďalej zaostáva,“ priblížil generálny riaditeľ BuiltMind Martin Decký.
Rast reálnych miezd spolu s postupným zlepšovaním podmienok financovania podľa Bratha podporili oživenie aktivity na rezidenčnom trhu. „Priemerné hypotekárne sadzby sa ku koncu roka znížili na úroveň 3,4 až 3,5 %, pričom vybrané ponuky sa blížia k hranici 3 %,“ podotkol.
Ceny v závere roka 2025 ďalej rástli. Priemerná ponuková cena vo 4. kvartáli medzištvrťročne vzrástla o približne 2,5 % nad úroveň 5600 eur/m2. „Najdrahšie byty na m2 z typických dispozícií boli opäť menšie 1+kk s cenou takmer 6600 eur/m2. O niečo nižšiu, no podobne vysokú úroveň dosiahli aj väčšie byty 4+kk+, ktoré často patria do luxusného segmentu,“ uviedol Decký.
Makroekonomické prostredie vo 4. kvartáli prispelo k stabilizácii očakávaní na trhu. Základná úroková sadzba zostala na úrovni 2 % a prieskum Európskej centrálnej banky ráta so stabilizáciou okolo tejto úrovne bez výraznejšieho poklesu. BuiltMind zároveň očakáva, že trh sa v najbližších dvoch rokoch ustáli na 700 až 800 predajov bytov za kvartál. Ceny by mali rásť stabilným tempom okolo 4 až 5 % ročne k hranici 6000 eur/m2 v roku 2027.
