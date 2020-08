Trhom priemyselných a logistických realít hýbalo najmä 5 udalostí

Bratislava 15. augusta (TASR) – Na konci 1. polroka 2020 bola plocha výrobných a skladových priestorov na Slovensku v objeme 2,64 milióna štvorcových metrov (m2). Vo výstavbe je ďalších 248.000 m2 a voľných naprieč celým Slovenskom približne 180.000 m2. Vyplýva to z analýzy spoločnosti JLL Slovakia. Tá prináša aj päť hlavných udalostí, ktoré hýbali trhom priemyselných a logistických nehnuteľností v 1. polroku 2020.



Medzi päť hlavných hybných udalostí patrí predaj PNK parku v Seredi, ktorý developer PNK Group predal kupujúcemu REICO IS ČS za 30,6 milióna eur. Významná je podľa analýzy aj expanzia viacerých logistických spoločností, ako napríklad DSV v Karimpol parku v Senci, či retailového lídra Alza v Senec Logistics Centre.



"Ďalšími významnými udalosťami v období pandémie boli jednak predaj bývalej výrobnej haly Lincoln v Nitre (kupujúcim bol medzinárodný maloobchodný distribútor), či začatie výstavby nového distribučného centra pre medzinárodnú logistickú spoločnosť HAVI v CT Parku v Trnave (8500 m2) koncom 2. kvartálu, ktorá taktiež potvrdila, že logistické spoločnosti so zameraním na distribúciu potravín a tovarov rýchleho občerstvenia v čase krízy napredovali," dodala spoločnosť.



Trhom priemyselných a logistických nehnuteľností pohli podľa analýzy aj pokračujúce investície, pričom sklady a logistika v posledných rokoch hrajú významnú rolu pri dosahovaní vysokých investičných objemov na Slovensku. Významnou udalosťou bol aj predaj celej platformy industriálneho developera Goodman v strednej a východnej Európe investorovi GLP. Obchod zahŕňal aj predaj logistického parku Goodman v Senci.



Objem uzatvorených transakcií v 1. polroku dosiahol hodnotu 143.000 m2, čo je v medziročnom porovnaní prepad o 46 %. "Ešte vyššiu hodnotu dokázal trh v minulom roku zobchodovať len počas 2. kvartálu (158.000 m2)," dodala spoločnosť.