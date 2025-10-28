< sekcia Ekonomika
Trhová hodnota Apple prvýkrát prekročila 4 bilióny USD
Apple je po spoločnostiach Nvidia a Microsoft treťou verejne obchodovanou firmou na svete, ktorá dosiahla tento míľnik.
Autor TASR
New York 28. októbra (TASR) - Vďaka silnému dopytu po najnovších modeloch telefónu iPhone prekročila trhová hodnota spoločnosti Apple prvýkrát hranicu štyroch biliónov dolárov (3,44 bilióna eur). TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a TASS.
Apple je po spoločnostiach Nvidia a Microsoft treťou verejne obchodovanou firmou na svete, ktorá dosiahla tento míľnik. O 14.43 h sa akcie spoločnosti obchodovali na úrovni 269,71 USD za kus so ziskom 0,33 %. Celková trhová hodnota tak dosiahla približne 4,001 bilióna USD. Od predstavenia nových modelov 9. septembra akcie Apple posilnili o približne 13 %.
(1 EUR = 1,164 USD)
Apple je po spoločnostiach Nvidia a Microsoft treťou verejne obchodovanou firmou na svete, ktorá dosiahla tento míľnik. O 14.43 h sa akcie spoločnosti obchodovali na úrovni 269,71 USD za kus so ziskom 0,33 %. Celková trhová hodnota tak dosiahla približne 4,001 bilióna USD. Od predstavenia nových modelov 9. septembra akcie Apple posilnili o približne 13 %.
(1 EUR = 1,164 USD)