Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. júl 2026Meniny má Krištof
< sekcia Ekonomika

Trhová hodnota Apple prekročila hranicu päť biliónov USD

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Na začiatku obchodovania v New Yorku cena akcií výrobcu iPhonov vzrástla na 342,89 USD za kus, čo spoločnosť ocenilo na 5,036 bilióna USD.

Autor TASR
New York 28. júla (TASR) - Americký technologický gigant Apple sa stala v utorok druhou spoločnosťou v histórii, ktorej trhová kapitalizácia prekročila hranicu päť biliónov dolárov (4,39 bilióna eur). Na začiatku obchodovania v New Yorku cena akcií výrobcu iPhonov vzrástla na 342,89 USD za kus, čo spoločnosť ocenilo na 5,036 bilióna USD. Neskôr Apple časť ziskov vymazal a trhová kapitalizácia dosiahla 4,96 bilióna USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Apple sa stal najhodnotnejšou verejne obchodovanou spoločnosťou na svete 17. júla, keď z tejto pozície dočasne zosadil výrobcu čipov Nvidia, ktorý prvýkrát prekonal trhovú kapitalizácia päť biliónov USD v októbri 2025. Nvidiu tento mesiac zasiahol najnovší výpredaj akcií výrobcov polovodičov pre pochybnosti, či boom umelej inteligencie bude pokračovať. Akcie Apple od začiatku tohto roka poskočili o približne 24 %.

(1 EUR = 1,1389 USD)
.

Neprehliadnite

Premiér: PS si pri kritike neoverilo fakty, ich politiku odmietam

Parastrelkyňa Vadovičová získala zlato na podujatí Svetového pohára

OBRAZOM: Pred 50 rokmi havarovalo lietadlo na Zlatých Pieskoch

POSKYTOVANIE PRVEJ POMOCI MOTORKÁROM: Červený kríž radí, ako na to