Trhová hodnota Berkshire Hathaway prekročila bilión dolárov

New York 28. augusta (TASR) - Trhová hodnota konglomerátu Berkshire Hathaway amerického miliardára Warrena Buffetta prekročila v stredu nakrátko bilión dolárov (899,52 miliardy eur). Berkshire Hathaway sa tak stal prvou americkou spoločnosťou mimo technologického sektora, ktorá túto hranicu prekonala. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Buffett, ktorý v piatok 30. augusta oslávi 94. narodeniny, pretransformoval niekdajšiu malú textilnú firmu na jednu z najhodnotnejších spoločností sveta. Jej akcie pokračovali v raste aj v stredu a v prvých hodinách obchodovania na burze v New Yorku prekonala trhová hodnota firmy kľúčovú hranicu jeden bilión USD. Berkshire Hathaway sa tak zaradil k technologickým gigantom ako Apple, Nvidia či Microsoft. Neskôr sa akcie spoločnosti mierne skorigovali a v popoludňajších hodinách dosahovala trhová hodnota konglomerátu tesne pod 995 miliárd USD.



Spoločnosť so sídlom v Omahe (Nebraska) investuje do mnohých sektorov, od poisťovníctva cez železnice až po maloobchod. V poslednom období sa však Buffett rozhodol zredukovať podiely vo viacerých spoločnostiach, vrátane firmy Apple či Bank of America. Výsledkom je zvýšenie objemu hotovosti v 2. kvartáli na rekordnú úroveň, ktorá predstavovala takmer 277 miliárd USD.



(1 EUR = 1,1117 USD)