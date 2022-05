Trhová hodnota kryptoaktív za jeden mesiac padla o 800 miliárd dolárov

New York 10. mája (TASR) - Trhová hodnota kryptoaktív v priebehu uplynulého mesiaca padla o 800 miliárd USD a v utorok sa podľa CoinMarketCap dostala na 1,4 bilióna USD (1,33 bilióna eur). Hlavným dôvodom je, že sprísňovanie menovej politiky znižuje záujem o rizikové aktíva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena bitcoinu, na ktorý pripadá takmer 40 % z trhu kryptomien, sa v utorok prvýkrát od júla 2021 dostala pod 30.000 USD. To bolo len 6 dní po tom, ako sa dostal až na 40.000 USD. Jeho cena klesla až na 29.764 USD. Neskôr sa najväčšia a najznámejšia kryptomena zotavila a v utorok popoludní okolo 15.10 h SELČ sa obchodovala so stratou 2,17 % (v priebehu 24 hodín) po 32.189,86 USD. Stále sa však pohybuje približne o 54 % pod svojím rekordným maximom 69.000 USD z 10. novembra 2021.



Prudké oslabenie digitálnych aktív odráža prepad na akciových trhoch, ktorý spustili obavy z agresívneho zvyšovania úrokových sadzieb po celom svete. Vývoj na trhu kryptomien výrazne koreluje predovšetkým s technologickými akciami. Americký technologický index Nasdaq Composite je o 28 % nižšie v porovnaní s jeho rekordným maximom z novembra 2021. Sprísňovaním menovej politiky sa centrálne banky snažia skrotiť vysokú infláciu.



Celková hodnota trhu kryptomien ešte 2. apríla predstavovala 2,2 bilióna USD. Svoje maximum 2,9 bilióna USD dosiahla minulý rok v novembri.



"Bitcoin si zachováva vysokú koreláciu k širšej ekonomickej situácii, čo signalizuje, že ho zrejme čaká tŕnistá cesta, minimálne v najbližšom čase," uviedla vo svojej analýze spoločnosť Glassnode.



Investorov tiež vystrašilo oslabenie takzvaných stablecoinov, ktoré sú naviazané na tradičné meny či komodity. Štvrtý najväčší stablecoin TerraUSD stratil tretinu hodnoty a výrazne klesol pod paritu s dolárom.



(1 EUR = 1,0559 USD)