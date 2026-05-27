Trhová hodnota SK Hynix prekonala hranicu jeden bilión USD
Tento míľnik dosiahol vďaka rastu dopytu po umelej inteligencii.
Autor TASR
Soul 27. mája (TASR) - Juhokórejský výrobca polovodičov SK Hynix prvýkrát prekonal trhovú hodnotu jeden bilión USD (859,55 miliardy eur). Tento míľnik dosiahol vďaka rastu dopytu po umelej inteligencii. Akcie spoločnosti SK Hynix v stredu uzavreli obchodovanie so ziskom 9,3 %, čím sa trhová hodnota firmy dostala na rekordných 1,12 bilióna USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Ceny pamäťových čipov sa v prvom štvrťroku tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška zdvojnásobili a v druhom kvartáli sa očakáva ich rast až o 63 %. Dôvodom je dopyt po dátových centrách s umelou inteligenciou, ktorý pomohol výrobcom pamäťových čipov vykazovať rekordné zisky.
Do klubu firiem s trhovou hodnotou nad úrovňou jeden bilión USD sa zatiaľ dostali iba tri ázijské spoločnosti. Pred firmou SK Hynix to bol juhokórejský Samsung Electronics a taiwanská firma TSMC. Južná Kórea sa stala druhou krajinou okrem USA, v ktorej trhovú hodnotu nad úrovňou jeden bilión USD prekonala viac ako jedna spoločnosť.
(1 EUR = 1,1634 USD)
