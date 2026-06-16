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Trhová hodnota SpaceX prekonala Amazon
Pri najväčšej prvotnej verejnej ponuke v histórii sa jej akcie na technologickej burze Nasdaq začali obchodovať na úrovni 150 dolárov (130,02 eura) za kus.
Autor TASR
New York 16. júna (TASR) - Spoločnosť SpaceX niekoľko dní po svojom vstupe na burzu z pohľadu trhovej hodnoty predbehla internetového predajcu Amazon. V utorok popoludní si akcie spoločnosti pripisovali okolo 9 % a jej trhová hodnota dosiahla 2,75 bilióna dolárov (2,37 miliardy eur), zatiaľ čo v prípade Amazonu to bolo 2,67 bilióna USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Spoločnosť SpaceX technologického miliardára Elona Muska vstúpila na burzu v piatok (12. 6.). Pri najväčšej prvotnej verejnej ponuke (IPO) v histórii sa jej akcie na technologickej burze Nasdaq začali obchodovať na úrovni 150 dolárov (130,02 eura) za kus, zatiaľ čo úvodná cena ohlásená deň predtým predstavovala 135 USD.
Koncern SpaceX vznikol v roku 2002 a odvtedy sa vyvinul na najväčšiu vesmírnu spoločnosť na svete, ktorá revolučne zmenila odvetvie vďaka opakovane použiteľným raketám. Prostredníctvom služby Starlink zároveň SpaceX prevádzkuje sieť približne 10.000 satelitov, ktorá ponúka širokopásmový internet po celom svete. Musk si kladie ambiciózne ciele, medzi ktoré patrí vybudovanie trvalo obývanej kolónie na Marse alebo výstavba obrovských dátových centier vo vesmíre.
(1 EUR = 1,1607 USD)
Spoločnosť SpaceX technologického miliardára Elona Muska vstúpila na burzu v piatok (12. 6.). Pri najväčšej prvotnej verejnej ponuke (IPO) v histórii sa jej akcie na technologickej burze Nasdaq začali obchodovať na úrovni 150 dolárov (130,02 eura) za kus, zatiaľ čo úvodná cena ohlásená deň predtým predstavovala 135 USD.
Koncern SpaceX vznikol v roku 2002 a odvtedy sa vyvinul na najväčšiu vesmírnu spoločnosť na svete, ktorá revolučne zmenila odvetvie vďaka opakovane použiteľným raketám. Prostredníctvom služby Starlink zároveň SpaceX prevádzkuje sieť približne 10.000 satelitov, ktorá ponúka širokopásmový internet po celom svete. Musk si kladie ambiciózne ciele, medzi ktoré patrí vybudovanie trvalo obývanej kolónie na Marse alebo výstavba obrovských dátových centier vo vesmíre.
(1 EUR = 1,1607 USD)