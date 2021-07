Trhová hodnota spoločnosti Tachyum narástla až trojnásobne

O spoločnosti Tachyum

Tachyum prináša prevratné riešenia v oblasti dátových centier, vysokovýkonných výpočtov (HPC) a umelej inteligencie (AI). Poskytuje prvý univerzálny proces na svete so špičkovým výkonom, najnižšími nákladmi a spotrebou energie vo všetkých troch výpočtových doménach a súčasne umožňuje dátovým centrám prekročiť kapacitu ľudského mozgu. Spoločnosť Tachyum, ktorú založil ako spoluzakladateľ Dr. Radoslav Danilak, začne s masovou výrobou svojho vlajkového produktu Prodigy v roku 2021, so softvérovými emuláciami a emulátorom založeným na FPGA, ktoré sú k dispozícii prvým používateľom. Cieli na trh s obratom viac než 50 miliárd dolárov, ktorý každoročne rastie o viac než 20 percent. Keďže dátové centrá v súčasnosti spotrebovávajú viac ako tri percentá elektriny planéty, a predpokladá sa, že do roku 2025 to bude 10%, procesor Prodigy s ultranízkou spotrebou je veľmi dôležitý, ak chceme pokračovať v zdvojnásobovaní kapacity dátových centier každé štyri roky. Spoločnosť Tachyum je jedným zo zakladateľov združenia I4DI (Inovácie pre digitálnu infraštruktúru), ktoré na Slovensku vybuduje najrýchlejší AI superpočítač na svete postavený na procesore Prodigy. Spoločnosť Tachyum má pracoviská v USA a na Slovensku. Pre viac informácií navštívte https://www.tachyum.com/

Bratislava 21. júla (OTS) - Celková hodnota získaného kapitálu v kole financovania série B sa pohybuje na úrovni desiatok miliónov eur.Managing Partner investičnej skupiny IPM Group a člen predstavenstva spoločnosti Tachyumuviedol, že majú v Tachyum dôveru. „Spoločnosť Tachyum úspešne vyvinula vlastnú, inštrukčne orientovanú architektúru (Instruction Set Architecture, ISA) a procesorovú architektúru, ktorú jej najväčší konkurenti nedosiahli - to aj napriek tomu, že minuli podstatne viac peňazí. Po uzavretí tohto investičného kola spoločnosť Tachyum trojnásobne zvýšila svoju trhovú hodnotu.Investorský záujem o Tachyum potešil aj jeho zakladateľa a CEO. Ten vníma úspešné financovanie druhého kola ako prejav dôvery a zároveň dôkaz, že všetka práca a dosiahnutý posun budú poskytovať exponenciálnu hodnotu pre investorov. „IPM Group, správca aktív v hodnote viac ako jednej miliardy dolárov, je kľúčovým a strategickým partnerom spoločnosti Tachyum aj pri presadzovaní slovenského superpočítačového projektu. Rovnako aj pri celkovom pozicionovaní Európskej únie ako popredného technologického uzla.Výsledkom spolupráce medzi spoločnosťami IPM a Tachyum je posun na trhu dátových centier s projektom InoCloud - projektom IPM, ktorého cieľom je získavať a budovať dátové centrá, ktoré budú fungovať na čipe Prodigy.Prodigy má potenciál dosiahnuť bezkonkurenčnú výpočtovú rýchlosť a obrovskú úsporu energie pre hyperškálové prostredia, OEM, telekomunikácie, privátny cloud a vládne trhy. Desaťnásobne nižšia spotreba energie jadra procesora Prodigy dramaticky zníži uhlíkové emisie spojené s využívaním dátových centier. Trikrát nižšie náklady čipu Prodigy (pri rovnakom výkone) sa tiež premietnu do ročných úspor v miliardách dolárov pre tzv. hyperscalerov, ako sú Google, Facebook, Amazon a Alibaba.Tachyum Prodigy môže pomocou štandardných programovacích modelov spúšťať aplikácie HPC, konvolučnú AI, vysvetliteľnú AI, všeobecnú AI, bio AI a neurónové siete, plus bežné zaťaženie dátových centier na jedinej homogénnej procesorovej platforme. Bez Prodigy musia hyperškálové dátové centrá používať pre rôzne záťaže heterogénnu hardvérovú štruktúru pozostávajúcu z procesorov CPU, GPU a TPU, čo je neefektívne, nákladné a zložité z hľadiska dodávok a údržby. Používanie špecifického hardvéru pre každý typ záťaže (napr. dátové centrum, AI, HPC) vedie k nedostatočnému využitiu hardvérových prostriedkov, náročnejšiemu programovaniu, integrácii a údržbe softvéru, ako aj k väčším problémom s údržbou hardvéru. Schopnosť Prodigy plynulo prepínať medzi rôznymi pracovnými záťažami dramaticky mení konkurenčné prostredie a ekonomiku dátových centier.