Trhová hodnota Tesly sa dostala nad 1 bilión USD

New York 25. októbra (TASR) - Tesla sa dostala do elitnej skupiny firiem s trhovou hodnotou minimálne 1 bilión USD (861,85 miliardy eur). Akcie amerického výrobcu elektromobilov v poslednom čase prudko vzrástli vďaka globálnemu posunu smerom k elektromobilite.



Tesla vyrába Model 3, čo je najpredávanejší elektromobil na svete. Trhová kapitalizácia spoločnosti sa dostala na 1 bilión USD už po 11 rokoch od jej vstupu na burzu v júni 2010. Rýchlejšie túto hranicu dosiahol len Facebook, ktorého trhová kapitalizácia je však pre oslabenie akcií aktuálne opäť pod 1 biliónom USD. Okrem Tesly sú v elitnom klube spoločností kótovaných v USA s trhovou kapitalizáciou minimálne 1 bilión USD ešte Apple, Microsoft, Alphabet a Amazon.



Akcia Tesly v pondelok vyskočila až o 9,8 %, čo bol jej najprudší nárast od 9. marca, a dostala sa na rekordných 998,74 USD. To zvýšilo trhovú kapitalizáciu Tesly nad 1 bilión USD.



Akcie Tesly sa od polovice mája posilnili o viac než 75 %. Výrazne si polepšili predovšetkým tento mesiac vďaka skvelým hospodárskym výsledkom za 3. kvartál a vysokým dodávkam. V pondelok ich podporili ďalšie dobré správy. Požičovňa áut Hertz Global Holdings si od Tesly objednala rekordných 100.000 elektromobilov a Model 3 sa stal v septembri najpredávanejším novým autom v Európe.