Trhová kapitalizácia kryptomien prekonala 2 bilióny USD

New York 6. apríla (TASR) - Hodnota trhu s kryptomenami sa dostala už nad 2 bilióny USD (1,70 billióna eur).



Trhová kapitalizácia kryptomien prvýkrát prekonala túto hranicu v pondelok (5. 4.) vďaka posilňovaniu etherea, ktoré pokračuje v prelamovaní rekordov. Hodnota krytpmenového trhu sa podľa stránky CoinGecko zdvojnásobila v priebehu približne dvoch mesiacov. Motorom rastu cien kryptoaktív je ich rastúca akceptácia medzi inštitucionálnymi investormi a vytrvalý záujem retailových investorov.



Viac než 50 % celkovej trhovej kapitalizácie kryptomien pripadá na najväčšiu a najznámejšiu z nich, bitcoin, ktorého hodnota od začiatku roka stúpla o vyše 100 %. V polovici marca sa dostala až na rekordných 61.742 USD. V utorok sa podľa Coindesk pohybovala na úrovni okolo 58.800 USD.



Motorom aktuálneho rastu na trhu kryptomien je druhá najväčšia digitálna mena, ethereum, ktorého cena sa v utorok ráno v Singapure podľa CoinDesk dostala až na nové rekordné maximum 2151,25 USD. Od začiatku roka sa tak posilnila už p viac než 180 %.



Ethereum podporilo napríklad vyhlásenie investora Marka Cubana, že má vo svojom portfóliu aj kryptomeny a medzi nimi aj ethereum, ktoré je podľa neho najbližšie ku skutočnej mene.



O ethereum tiež začínajú mať záujem firmy. Čínsky výrobca smartfónov a aplikácií Meitu v marci nakúpil ethereum za 22,1 milióna USD.



Hlavným ťahúňom trhu s krytomenami však stále zostáva bictoin, o ktorý v posledných mesiacoch prejavilo záujem niekoľko veľkých spoločností a inštitucionálnych investorov. Medzi firmy, ktoré nakúpili bitcoin, patria napríklad Tesla a Square.



Už aj veľké investičné banky hľadajú možnosti, ako by umožnili svojim klientom investovať do digitálnych aktív. Morgan Stanley v marci ohlásila, že umožní svojim klientom, ktorým spravuje majetok, prístup k bitcoinovým fondom. Aj Goldman Sachs sa pripravuje na spustenie investičných nástrojov pre bictoin a ďalšie digitálne aktíva.



(1 EUR = 1,1746 USD)