Trhová kapitalizácia kryptomien sa opäť dostala nad 2 bilióny USD

New York 15. augusta (TASR) - Trhová kapitalizácia kryptomien sa v sobotu (14. 8.) opäť dostala nad 2 bilióny USD (1,7 bilióna eur). Podporil ju nárast ceny bitcoinu rovnako ako ďalších digitálnych mien, ako sú cardano, XRP a dogecoin.



Celková hodnota trhu s kryptomenami sa podľa portálu CoinGecko, ktorý sleduje viac než 8800 rôznych digitálnych mien, v sobotu dostala na 2,06 bilióna USD.



Cena bitcoinu v sobotu stúpla až na 48.152 USD, čo je najviac od 16. mája. Najväčšia a najznámejšia kryptomena neskôr prišla o časť ziskov a v nedeľu okolo poludnia SELČ sa obchodovala so stratou 1,8 % (v priebehu 24 hodín) približne po 46.000 USD.



K zvýšeniu celkovej trhovej kapitalizácie kryptomien však neprispel len bitcoin. Napríklad cardano, čo je aktuálne tretia najväčšia kryptomena po bitcoine a ethereu, sa počas uplynulých 7 dní podľa CoinGecko posilnila o 47 %, binance coin si pripísal 14 %, XRP 61 % a dogecoin 18 %.



Ceny digitálnych mien sa výrazne zvýšili aj napriek tomu, že odvetvie nedokázalo presvedčiť amerických zákonodarcov, aby zmenili pravidlá zdaňovania kryptomien a dohľadu nad nimi, ktoré sú súčasťou infraštruktúrneho zákona schváleného Senátom v utorok (10. 8.).



"Cena bitcoinu bola po týchto správach prekvapivo odolná," uviedol Greg Cipolaro z firmy NYDIG. Dodal, že jeho firma to interpretovala ako extrémne býčí signál, keďže uznanie odvetvia kryptomien zákonodarcami je v konečnom dôsledku jeho legitimizáciou, ktorá by mala upokojiť investorov.