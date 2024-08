Trhová kapitalizácia PDD Holdings padla o 55 mld. USD

Peking 27. augusta (TASR) - Trhová kapitalizácia čínskeho online predajcu PDD Holdings sa v pondelok (26. 8.) znížila o takmer 55 miliárd USD (49,27 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Akcie PDD sa v pondelok prepadli o viac ako 28 %, čo bol ich najprudší pokles od vstupu na burzu v USA v roku 2018. Tržby v 2. kvartáli totiž sklamali očakávania trhu. Navyše, vyjadrenia predstaviteľov PDD týkajúce sa tvrdej konkurencie v Číne a globálnych vyhliadok neboli nijako optimistické.



PDD Holdings prevádzkuje v Číne platformu Pinduoduo a na medzinárodných trhoch platformu Temu. Oba internetové obchody lákajú zákazníkov na lacné výrobky a vysoké zľavy.



"Čaká nás mnoho nových výziev, od meniaceho sa spotrebiteľského dopytu, zintenzívňujúcej sa konkurencie a neistoty v globálnom prostredí," uviedol jeden zo šéfov spoločnosti Čchen Lej v telefonáte s analytikmi po zverejnení výsledkov. Dodal, že PDD vstupuje do novej fázy rozvoja, ktorá si vyžaduje zvýšené investície, čo ovplyvní aj ziskovosť.



Krehká ekonomika, pretrvávajúca kríza v realitnom sektore a vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí spôsobili, že čínski spotrebitelia obmedzili nákupy. To malo negatívny vplyv na maloobchod a elektronický obchod v krajine a vyvolalo tvrdý konkurenčný boj o trhové podiely medzi domácimi gigantmi v oblasti elektronického obchodu.



Zatiaľ čo nízke ceny na platforme Pinduoduo a výrazné zľavy na všetko od čistiacich prostriedkov až po slúchadlá prilákali zákazníkov, ktorí sú citliví na ceny, veľkí konkurenti, ako Alibaba a JD.com, takisto ponúkajú veľké propagačné akcie na svojich vlastných platformách a zvyšujú konkurenčný tlak na PDD.



"V budúcnosti bude rast tržieb nevyhnutne čeliť tlaku v dôsledku silnejúcej konkurencie a vonkajších výziev. Pravdepodobne to tiež ovplyvní ziskovosť, keďže pokračujeme v rozsiahlych investíciách," uviedla zástupkyňa finančného riaditeľa PDD Ťün Liou.



Podľa analytikov spoločnosti Huatai Securities vyhlásenia manažérov PDD o konkurencii priamo signalizujú, že Alibaba v posledných štvrťrokoch opäť naberá na sile vďaka stratégii nízkych cien.



Analytik UBS Kenneth Fong uviedol, že hoci PDD dosahuje dobré výsledky, vysoký rast a ziskovosť, napriek tvrdej konkurencii na čínskom trhu, vyhlásenia manažmentu sú pre investorov mätúce.



"Investori si nie sú istí, či PDD vidí to, čo my nevidíme, alebo či je príliš konzervatívna v neistom makroprostredí," uviedol Fong a dodal, že marže medzinárodnej platformy Temu vyzerajú pozitívnejšie a v poslednom kvartáli zrejme prestane byť stratová.



Analytik firmy M Science Vinci Zhang súhlasil s tým, že výhľad manažmentu PDD je "mimoriadne medvedí". "Vieme, že spotrebiteľské výdavky sa spomaľujú, ale dúfali sme, že PDD s platformou, ktorá ponúka lacnejšie produkty, sa to nedotkne, ale ukazuje sa, že aj oni strácajú," uviedol Zhang.



(1 EUR = 1,1163 USD)