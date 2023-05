Trhová kapitalizácia spoločnosti NVIDIA sa blíži k hranici bilión USD

New York 30. mája (TASR) - Trhová kapitalizácia spoločnosti NVIDIA sa približuje k hranici 1 bilión dolárov (933,27 miliardy eur), ktorú by prekonala ako prvý výrobca počítačových čipov na svete. Akcie spoločnosti v utorok posilňovali o takmer 4 %, čo ju ocenilo na približne 998 miliárd dolárov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Za uplynulý týždeň si akcie spoločnosti NVIDIA pripísali zhruba 25 %, keď si výrazne polepšili aj ďalšie tituly z oblasti umelej inteligencie.



Akcie NVIDIA zamierili prudko nahor po zverejnení jej výsledkov za 1. štvrťrok, ktoré výrazne prekonali očakávania trhu. Spoločnosť, ktorá navrhuje a vyvíja čipy a procesory do grafických kariet, zároveň podstatne zlepšila vyhliadky v oblasti rastu tržieb. Jej šéf Jensen Huang uviedol, že NVIDIA výrazne zvyšuje dodávky, aby pokryla prudko rastúci dopyt.



NVIDIA je v súčasnosti najhodnotnejším výrobcov čipov na svete a piatou najhodnotnejšou spoločnosťou kótovanou na burze v USA.



(1 EUR = 1,0715 USD)