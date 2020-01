Trhová kapitalizácia Tesly prekročila hodnotu 100 miliárd USD

New York 22. januára (TASR) - Trhová kapitalizácia amerického výrobcu elektromobilov Tesla v utorok (21. 1.) prekročila hodnotu 100 miliárd USD (89,97 miliardy eur). Stal sa tak prvým výrobcom áut na burze v USA, ktorý dosiahol takúto hodnotu. To je známkou dôvery Wall Street v budúcnosť elektromobility.



Tento míľnik prichádza ani nie mesiac po tom, ako akcie spoločnosti Tesla prekročili hodnotu 420 USD za kus. To je "neslávne známa cena". Generálny riaditeľ Elon Musk totiž v auguste 2018 na sociálnej sieti Twitter napísal, že uvažuje o prevzatí Tesly do súkromného vlastníctva a odkúpení všetkých jej akcií po 420 dolárov za kus. V tom čase sa akcie Tesly predávali po 330 USD. Musk tiež tvrdil, že získal finančné prostriedky na kúpu všetkých akcií Tesly.



Toto oznámenie vtedy vyvolalo zmätok na trhoch a podnietilo regulátorov, aby dočasne pozastavili obchodovanie s akciami Tesly. Je totiž nezvyčajné, aby generálny riaditeľ firmy zverejňoval takéto dôležité oznámenie na sociálnych sieťach.



Aktuálna trhová hodnota spoločnosti Tesla posúva tiež Muska o krok bližšie k získaniu prvej tranže opcií vo výške 346 miliónov USD, čo bude nový rekord.



Tesla si však trhovú hodnotu vo výške 100 miliárd USD musí udržať jeden mesiac a ani priemer za šesť mesiacov nesmie klesnúť pod túto úroveň, aby Musk získal prvú z pridelených 12 tranží opcií na kúpu akcií Tesly.



V každom prípade, trhová hodnota Tesly je už vyššia ako kombinovaná hodnota automobiliek Ford a General Motors. Podporili ju "vzácny" zisk v 3. štvrťroku po sérii strát a tiež správa o zvyšovaní výroby v čínskej továrni a lepšie, ako boli očakávané ročné dodávky automobilov.



Ďalším víťazstvom pre Teslu je dohoda so štátom Michigan o priamych dodávkach vozidiel zákazníkom.



(1 EUR = 1,1115 USD)