Trhová kapitalizácia Tesly sa zvýšila najviac spomedzi veľkých firiem

New York 2. decembra (TASR) - Trhová kapitalizácia amerického výrobcu elektromobilov Tesla sa v novembri zvýšila najviac spomedzi veľkých spoločností. Prispeli k tomu očakávania, že automobilka bude ťažiť z úzkych väzieb generálneho riaditeľa Elona Muska s novozvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Konkrétne, trhová hodnota Tesly minulý mesiac vzrástla o 38,1 % na 1,1 bilióna USD (1,04 bilióna eur) po správach, že Trumpov tím plánuje uvoľniť federálne predpisy o autonómnych autách, čím by sa potenciálne zjednodušilo zavádzanie autonómnych vozidiel v USA.



Optimizmus v súvislosti s vianočnou nákupnou sezónou pomohol zvýšiť aj trhovú hodnotu maloobchodného reťazca Walmart, a to o 12,9 % na 743,5 miliardy USD, po tretej revízii jeho ročných tržieb a ziskov smerom nahor. Podporil ho zvýšený nákup potravín a iného tovaru online, ako aj v tzv. kamenných obchodoch.



Agentúra Reuters v pondelok uviedla tiež, že trhová hodnota banky JPMorgan Chase vzrástla v novembri o 12,5 % na 703 miliárd USD, keď banka oznámila, že generálny riaditeľ Jamie Dimon zostáva vo funkcii. Investori sú tiež presvedčení, že Trump zavedie priaznivú politiku pre banky.



Vyhliadky na lepšie tržby zvýšili aj trhovú hodnotu internetového obchodu Amazon.com o 11,5 % na 2,2 bilióna USD po tom, ako vykázal väčší nárast zisku, ako sa očakávalo. Podobne aj vydavateľ platobných kariet Visa zaznamenal nárast svojej trhovej hodnoty o 8,3 % na 617,5 miliardy USD, keďže vďaka odolným spotrebiteľským výdavkom očakáva silný zisk za 4. štvrťrok.



Na druhej strane, správy, že americké úrady nariadili spoločnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), aby zastavila dodávky pokročilých čipov do Číny, vymazali 5,1 % z jej trhovej kapitalizácie, ktorá klesla na 793,5 miliardy USD.



Trhová hodnota americkej spoločnosti Nvidia, ktorej grafické procesorové jednotky (GPU) dominujú na trhu s umelou inteligenciou, minulý mesiac vzrástla o skromných 3,9 % po zvýšení o 9,3 % v októbri, keďže jej prognóza rastu tržieb nenadchla investorov.



(1 EUR = 1,0562 USD)