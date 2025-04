Trhy čelia najvyššej volatilite od roku 2020, pomôže rozloženie rizika

Bratislava 27. apríla (TASR) - Finančné trhy čelia aktuálne najvyšším výkyvom za uplynulé roky. Ukazuje to aj vývoj tzv. indexu volatility, ktorý v čase obchodnej vojny vyvolanej americkým prezidentom Donaldom Trumpom vyskočil z priemernej úrovne 16 až k hodnote 45 bodov, teda najvyššie od roku 2020. Investori by v takomto období mali pravidelne upravovať svoje portfólio, dbať na rozloženie rizika medzi rôzne triedy aktív, ale aj vyvarovať sa impulzívnych predajov, odporúčajú odborníci z Across Private Investments.



Poukázali na to, že trhové pohyby, ktoré vidíme v posledných týždňoch, sú trikrát vyššie ako bežné pohyby na burzách. V pokojných časoch sa totiž spomínaný index pohybuje v pásme od 10 do 20 bodov. Pod aktuálne výkyvy na trhoch sa podpisuje predovšetkým colná politika USA, ktoré sú najväčšou ekonomikou a importérom sveta a zároveň výrazne ovplyvňujú ekonomický rast aj v ostatných regiónoch.



„Trhy sú veľmi citlivé na akékoľvek nové správy či tweety z Bieleho domu. Tak, ako trhy začali prudko klesať po vyhlásení počas tzv. dňa oslobodenia s oznámením vysokých colných taríf pre dovoz de facto takmer pre celý svet, po ohlásení 90-dňovej colnej pauzy odrazu prišlo k prudkému rastu cien akcií a následne opäť k miernej korekcii,“ priblížil analytik spoločnosti Dominik Hapl.



Obdobie zvýšenej volatility núti investorov zamýšľať sa, či ide len o prechodnú paniku, alebo realistickú reakciu na zhoršujúci sa globálny ekonomický výhľad. Mnohí preto prehodnocujú svoje investičné portfóliá. Odborníci odporúčajú v tejto situácii zachovať pokoj a neodchýliť sa od svojej dlhodobej stratégie. Jedným z odporúčaných prístupov je pravidelné rebalansovanie portfólia tak, aby zostalo v súlade s pôvodne zvolenou stratégiou. Dôležité je tiež dbať na diverzifikáciu, rozloženie rizika medzi rôzne triedy aktív totiž môže pomôcť zmierňovať prípadné straty v jednej oblasti ziskami v inej.



„Volatilita patrí k investovaniu, kľúčové je preto mať správne diverzifikované portfólio a investičná stratégia by mala byť nastavená tak, aby odolala výkyvom. Časté zásahy, najmä v panike a bez rozmyslu, ju môžu narušiť,“ upozornil Chief Investments Officer investičnej spoločnosti Andrej Rajčány.



Príliš časté sledovanie trhových pohybov môže podľa neho viesť k zbytočnému stresu a unáhleným rozhodnutiam. Vhodnou alternatívou môže byť pravidelné investovanie menších súm, ktoré znižuje riziko nesprávneho načasovania trhu. Obdobie poklesov zároveň z historického pohľadu často predstavuje najlepšie vstupné body pre dlhodobých investorov, doplnili odborníci z investičnej spoločnosti.