Trhy očakávajú, že Fed začne so znižovaním úrokových sadzieb v marci

Washington 17. januára (TASR) - Trhy stále očakávajú, že americká centrálna banka (Fed) začne so znižovaním úrokových sadzieb v marci tohto roka, aj keď pri tomto termíne, ako aj rozsahu ďalšej redukcie sadzieb počas roka sú si o niečo menej isté než doteraz. Dôvodom sú najnovšie údaje o vývoji maloobchodných tržieb za december. Informovala o tom agentúra Reuters.



Americké ministerstvo obchodu v stredu zverejnilo, že maloobchodné tržby vzrástli v decembri medzimesačne o 0,6 %. Tempo ich rastu tak bolo dvojnásobne vyššie než za predchádzajúci mesiac a vyššie, než predpokladali ekonómovia. Tí očakávali, že tržby v maloobchode sa zvýšia o 0,4 %. To signalizuje zvýšenú spotrebu, ktorá môže držať infláciu na vyššej úrovni a viesť k tomu, že Fed bude váhať s uvoľňovaním menovej politiky.



Deň pred zverejnením údajov o vývoji maloobchodných tržieb predstaviteľ Fedu Christopher Waller uviedol, že inflácia podľa neho smeruje k inflačnému cieľu na úrovni 2 %. Zároveň však dodal, že na potvrdenie tohto smerovania budú kľúčové práve údaje o vývoji maloobchodných tržieb.



Ich zverejnenie následne zmiernilo očakávania, že Fed pristúpi k zníženiu úrokových sadzieb už v marci, aj keď pravdepodobnosť zostáva naďalej dosť vysoká. Trhy najnovšie na takmer 60 % očakávajú, že banka rozhodne o znížení úrokov na marcovom zasadnutí. Pred zverejnením údajov o vývoji maloobchodných tržieb dosahovala pravdepodobnosť marcového termínu 65 %.



Aj v prípade ďalšej redukcie úrokových sadzieb sú trhy mierne opatrnejšie než pred údajmi o maloobchodných tržbách. Pôvodne očakávali, že na konci tohto roka klesne hlavná úroková sadzba z terajšieho pásma 5,25 % - 5,50 % na v priemere 3,83 %. Teraz počítajú s tým, že koncom roka by mohla dosahovať v priemere 3,88 %.