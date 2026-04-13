< sekcia Ekonomika
Trhy posilnili očakávania zvýšenia úrokových sadzieb v eurozóne
Autor TASR
Brusel 13. apríla (TASR) - Potom, ako rokovania medzi USA a Iránom počas víkendu skončili neúspechom, ceny ropy opätovne vzrástli. To posilnilo očakávania trhov, že Európska centrálna banka (ECB) pristúpi do konca roka k tretiemu zvýšeniu úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s júnovým kontraktom sa v pondelok zvýšila o vyše 7 % a presiahla 102 USD (87,10 eura) za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na vyhlásenie americkej armády, že po nedosiahnutí dohody medzi Teheránom a Washingtonom zablokuje v Hormuzskom prielive lode, ktoré budú smerovať do a z Iránu. Teherán na to reagoval, že je pripravený na tvrdú odpoveď, čo opätovne zvýšilo napätie na Blízkom východe.
Najnovší vývoj situácie sa odrazil aj na prognózach trhov. Tie uviedli, že do konca roka počítajú s dvomi zvýšeniami úrokových sadzieb a v prípade tretieho zvýšenia stanovili pravdepodobnosť takéhoto kroku na 70 %.
Okrem toho posilnili svoje odhady v súvislosti so zvýšením kľúčovej depozitnej sadzby na najbližšom rokovaní ECB v tomto mesiaci. V piatok (10. 4.) stanovili pravdepodobnosť aprílového zvýšenia sadzby na 25 %, v pondelok ju však zdvihli na 45 %. Depozitná sadzba ECB dosahuje v súčasnosti 2 %. Podľa investorov sa ECB začína viac prikláňať k „jastrabej“ menovej politike napriek tomu, že hrozí, že energetická kríza bude mať nepriaznivý vplyv na vývoj hospodárskeho rastu.
(1 EUR = 1,1711 USD)
