< sekcia Ekonomika
Trhy v Ázii sa prepadli, Soul zažil najhoršie dni od krízy z roku 2008
Investori predávali akcie technologických firiem, ktoré si zadovážili v ostatných mesiacoch vďaka konjunktúre umelej inteligencie. Technologické giganty Samsung a SK hynix klesli o 11,7 % a o 9,6 %.
Autor TASR
Hongkong 4. marca (TASR) - Akciové trhy v Ázii v stredu prudko klesli. Investori akcie panicky predávali pre obavy, že útoky USA a Izraela proti Iránu vyvolajú infláciu a poškodia svetovú ekonomiku. „Keď cena ropy rastie, účet najviac pocítia v Ázii, kde dovoz energie nie je len položkou, ale štrukturálnou závislosťou,“ uviedol Stephen Innes zo spoločnosti SPI Asset Management. Najviac sa prepadol juhokórejský trh. Index Kospi stratil viac ako 12 % po utorkovom (3. 3.) oslabení o viac ako 7 %. Išlo o najhorší dvojdňový prepad indexu od globálnej finančnej krízy z roku 2008. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Investori predávali akcie technologických firiem, ktoré si zadovážili v ostatných mesiacoch vďaka konjunktúre umelej inteligencie. Technologické giganty Samsung a SK hynix klesli o 11,7 % a o 9,6 %. Japonský index Nikkei 225 uzavrel nižšie o viac ako 3 %. Výrobcovia čipov Advantest a Tokyo Electron zlacneli o viac ako 4 %. Taiwanský akciový trh si odpísal viac ako 4 % a hlboko do negatívneho teritória sa dostali aj burzy v Hongkongu, Sydney, Singapure a Šanghaji.
Výpredaj v Ázii nasledoval po veľkých stratách v Európe. Trh v Londýne v utorok klesol o 2,8 % a Frankfurt aj Paríž sa oslabili o viac ako 3 %. Poškodil ich prudký rast cien zemného plynu na najvyššie úrovne od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Všetky tri trhy však v úvode stredajšieho obchodovania mierne stúpli.
Vyhliadka na prudký rast cien energií zničila nádeje na ďalšie zníženie úrokových sadzieb. Analytici uviedli, že americký Federálny rezervný systém, Európska centrálna banka a ázijské centrálne banky pravdepodobne znižovanie úrokov odložia. Bank of England a banky v niektorých častiach Latinskej Ameriky a strednej Európy však možno budú musieť úroky zvýšiť.
Investori predávali akcie technologických firiem, ktoré si zadovážili v ostatných mesiacoch vďaka konjunktúre umelej inteligencie. Technologické giganty Samsung a SK hynix klesli o 11,7 % a o 9,6 %. Japonský index Nikkei 225 uzavrel nižšie o viac ako 3 %. Výrobcovia čipov Advantest a Tokyo Electron zlacneli o viac ako 4 %. Taiwanský akciový trh si odpísal viac ako 4 % a hlboko do negatívneho teritória sa dostali aj burzy v Hongkongu, Sydney, Singapure a Šanghaji.
Výpredaj v Ázii nasledoval po veľkých stratách v Európe. Trh v Londýne v utorok klesol o 2,8 % a Frankfurt aj Paríž sa oslabili o viac ako 3 %. Poškodil ich prudký rast cien zemného plynu na najvyššie úrovne od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Všetky tri trhy však v úvode stredajšieho obchodovania mierne stúpli.
Vyhliadka na prudký rast cien energií zničila nádeje na ďalšie zníženie úrokových sadzieb. Analytici uviedli, že americký Federálny rezervný systém, Európska centrálna banka a ázijské centrálne banky pravdepodobne znižovanie úrokov odložia. Bank of England a banky v niektorých častiach Latinskej Ameriky a strednej Európy však možno budú musieť úroky zvýšiť.