Trhy začínajú pochybovať, že ECB razantne sprísni menovú politiku

Frankfurt nad Mohanom/Londýn 2. augusta (TASR) - Trhy začínajú pochybovať, že Európska centrálna banka (ECB) v boji s vysokou infláciou agresívne sprísni menovú politiku. Výrazné zvýšenie sadzieb by totiž mohlo stiahnuť ekonomiku eurozóny do recesie.



Podľa obchodníkov ECB nakoniec nezvýši úrokové sadzby o viac než 1 percentuálny bod. Očakávania agresívneho sprísnenia menovej politiky utlmili obavy týkajúce sa rastu ekonomiky.



Peňažné trhy v utorok signalizovali, že ECB sa bude musieť zastaviť ešte skôr, než celkové zvýšenie sadzieb dosiahne 100 bázických bodov. Ešte 21. júla počítali so nárastom sadzieb o viac než 200 bázických bodov.



Rada guvernérov v júli zdvihla úrokové sadzby o 50 bázických bodov, čo bolo ich prvé zvýšenie od roku 2011.



Rast ekonomiky eurozóny ohrozuje rekordná inflácia a pravdepodobnosť zastavenia dodávok ruských energií. Pokles očakávaní týkajúcich sa sprísňovania menovej politiky v eurozóny podporili dlhopisy krajín eurozóny. Výnosy 2-ročných nemeckých vládnych dlhopisov, ktoré patria medzi najcitlivejšie na nárast sadzieb, v utorok klesli až na 0,17 %, čo bolo najmenej od 16. mája.