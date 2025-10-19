< sekcia Ekonomika
Trhy zasiahla politická kríza vo Francúzsku a clá oznámené USA
Autor TASR
Bratislava 19. októbra (TASR) - Finančné trhy čelia turbulenciám v dôsledku dvoch paralelných udalostí, a to politickej krízy vo Francúzsku a oznámenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o opätovnom zavedení vysokých ciel na čínsky tovar. Index S&P 500 klesol v bezprostrednej reakcii o 2,7 %, index CAC 40 v reakcii na demisiu francúzskeho premiéra stratil viac ako 1,5 %. Kombinácia týchto faktorov vyvoláva neistotu medzi investormi, upozornili odborníci z Across Private Investments.
„Trhy vnímajú tieto clá ako vážne riziko pre rast (risk zníženia dopytu) a súčasne potenciálne inflačné tlaky (zvyšovanie nákladov). Kombinácia francúzskej politickej neistoty a obchodného napätia medzi USA a Čínou vytvára nepriaznivé prostredie pre rizikové aktíva. Investori preto presúvajú kapitál do bezpečných prístavov ako zlato, striebro, ktoré chránia hodnotu majetku,“ uviedol analytik spoločnosti Dominik Hapl.
Odborníci pripomenuli, že americký prezident Donald Trump oznámil, že zvažuje uvaliť 100-percentné clo na čínsky dovoz. Tento krok prichádza v čase, keď sa USA a Čína opäť dostávajú do napätia v otázke exportu kritických surovín a technológií. Zároveň Francúzsko sa nachádza v hlbokej politickej kríze po rezignácii už piateho francúzskeho premiéra po sebe. Vývoj v krajine vyvolal podľa odborníkov okamžitú reakciu na finančných trhoch, pričom najviac utrpeli bankové tituly ako BNP Paribas a Société Générale.
Priblížili, že výnos desaťročných francúzskych dlhopisov vzrástol, čo signalizuje rastúcu nedôveru investorov voči schopnosti krajiny stabilizovať verejné financie. S rastúcimi výnosmi dlhopisov investori prehodnocujú svoje rizikové pozície. Na dianie vo Francúzsku zareagovalo aj euro, ktoré kleslo o 1 % voči americkému doláru, dodala spoločnosť.
Odborníci zdôraznili, že v období neistoty je základom zachovať pokoj a nenechať sa uniesť krátkodobými výkyvmi. „Kľúčová je diverzifikácia - rozloženie investícií medzi rôzne sektory, regióny a triedy aktív, ako aj vyšší podiel likvidných aktív, ktoré umožňujú flexibilne reagovať na trhové zmeny. Oplatí sa zamerať na defenzívne spoločnosti s pevným cash-flow a stabilnými výnosmi, prípadne na prémiové nehnuteľnosti, ktoré dokážu čeliť cenovým tlakom,“ uzavrel Andrej Rajčány z Across Private Investments.
