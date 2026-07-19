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Tri cestovné kancelárie dosiahli vlani 63 % tržieb prvej desiatky
Rast ťahajú špecializované cestovné kancelárie.
Autor TASR
Bratislava 19. júla (TASR) - Tri najväčšie cestovné kancelárie na Slovensku v roku 2025 dosiahli 63 percent tržieb prvej desiatky a prvých päť sa na jej tržbách podieľalo 80 percentami. Ukázala to analýza účtovných závierok cestovných kancelárií a agentúr, ktorú vypracoval dátovo-poradenský portál Valida.sk.
Jednotkou na trhu zostáva DER Touristik SK, pod ktorú patria značky Fischer a Kartago tours, s tržbami 158,3 milióna eur. Druhý Hydrotour dosiahol tržby 115,2 milióna eur a tretí Satur Travel 114,4 milióna eur. Satur medziročne vzrástol o 13 percent a takmer sa dotiahol na druhú priečku.
„Výsledky potvrdzujú silnú koncentráciu trhu. Samotný DER Touristik vytvára približne štvrtinu tržieb celej prvej desiatky. Vysoké tržby však automaticky neznamenajú aj najvyššiu ziskovosť,“ uviedla Renáta Kiselicová z Valida.sk.
Odlišné poradie priniesol pohľad cez EBITDA, teda zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou. Na čele zostal DER Touristik SK s objemom 7,1 milióna eur. Na druhé miesto sa dostalo Bubo travel agency s 3,9 milióna eur, čím v prevádzkovej výkonnosti predbehlo väčší Hydrotour aj Satur Travel. EBITDA spoločnosti Bubo medziročne vzrástla o 63 percent.
Satur Travel sa po slabšom predchádzajúcom roku vrátil medzi najziskovejšie cestovné kancelárie a s EBITDA 2,5 milióna eur obsadil štvrtú priečku. Medziročne ju zvýšil o viac ako 400 percent. Analýza zároveň ukázala výrazné rozdiely v maržiach.
Menší špecialisti Awertravel a CK Slniečko dosiahli EBITDA marže (pomer EBITDA k celkovým tržbám) približne 13 a 16 percent, zatiaľ čo najväčší hráči pracujú s podstatne nižšími percentuálnymi maržami.
Portál sa pozrel aj na najrýchlejšie rastúce firmy medzi rokmi 2022 až 2025. Rebríček podľa zloženej ročnej miery rastu tržieb vedie košická cestovná kancelária Trinity s priemerným ročným rastom 63 percent. Nasledujú Premier Sport Tour a Awertravel, obe s rastom približne 42 percent ročne.
„Bubo je jedinou firmou, ktorá je vysoko vo všetkých troch rebríčkoch, teda v tržbách, v EBITDA aj v raste. Za jej výsledkom stojí dopyt po exotike a poznávacích zájazdoch, ktoré sú jej doménou, ale aj zlepšenie prevádzkovej marže,“ dodala Kiselicová.
Rast ťahajú špecializované cestovné kancelárie. Športové cestovanie zastupuje Premier Sport Tour (FutbalTour.sk), najväčšia športová cestovná kancelária na Slovensku, spolu s personálne prepojeným Hockey Tour (HokejTour.sk). Pútnické zájazdy v desiatke zastupujú spomínaní Awertravel, Trinity aj Awertour. Awertravel je zároveň jediným špecialistom, ktorý sa dostal aj do desiatky podľa EBITDA.
Kompletné rebríčky cestovných kancelárií a agentúr podľa tržieb, EBITDA a rastu sú zverejnené na portáli Valida.sk.
Jednotkou na trhu zostáva DER Touristik SK, pod ktorú patria značky Fischer a Kartago tours, s tržbami 158,3 milióna eur. Druhý Hydrotour dosiahol tržby 115,2 milióna eur a tretí Satur Travel 114,4 milióna eur. Satur medziročne vzrástol o 13 percent a takmer sa dotiahol na druhú priečku.
„Výsledky potvrdzujú silnú koncentráciu trhu. Samotný DER Touristik vytvára približne štvrtinu tržieb celej prvej desiatky. Vysoké tržby však automaticky neznamenajú aj najvyššiu ziskovosť,“ uviedla Renáta Kiselicová z Valida.sk.
Odlišné poradie priniesol pohľad cez EBITDA, teda zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou. Na čele zostal DER Touristik SK s objemom 7,1 milióna eur. Na druhé miesto sa dostalo Bubo travel agency s 3,9 milióna eur, čím v prevádzkovej výkonnosti predbehlo väčší Hydrotour aj Satur Travel. EBITDA spoločnosti Bubo medziročne vzrástla o 63 percent.
Satur Travel sa po slabšom predchádzajúcom roku vrátil medzi najziskovejšie cestovné kancelárie a s EBITDA 2,5 milióna eur obsadil štvrtú priečku. Medziročne ju zvýšil o viac ako 400 percent. Analýza zároveň ukázala výrazné rozdiely v maržiach.
Menší špecialisti Awertravel a CK Slniečko dosiahli EBITDA marže (pomer EBITDA k celkovým tržbám) približne 13 a 16 percent, zatiaľ čo najväčší hráči pracujú s podstatne nižšími percentuálnymi maržami.
Portál sa pozrel aj na najrýchlejšie rastúce firmy medzi rokmi 2022 až 2025. Rebríček podľa zloženej ročnej miery rastu tržieb vedie košická cestovná kancelária Trinity s priemerným ročným rastom 63 percent. Nasledujú Premier Sport Tour a Awertravel, obe s rastom približne 42 percent ročne.
„Bubo je jedinou firmou, ktorá je vysoko vo všetkých troch rebríčkoch, teda v tržbách, v EBITDA aj v raste. Za jej výsledkom stojí dopyt po exotike a poznávacích zájazdoch, ktoré sú jej doménou, ale aj zlepšenie prevádzkovej marže,“ dodala Kiselicová.
Rast ťahajú špecializované cestovné kancelárie. Športové cestovanie zastupuje Premier Sport Tour (FutbalTour.sk), najväčšia športová cestovná kancelária na Slovensku, spolu s personálne prepojeným Hockey Tour (HokejTour.sk). Pútnické zájazdy v desiatke zastupujú spomínaní Awertravel, Trinity aj Awertour. Awertravel je zároveň jediným špecialistom, ktorý sa dostal aj do desiatky podľa EBITDA.
Kompletné rebríčky cestovných kancelárií a agentúr podľa tržieb, EBITDA a rastu sú zverejnené na portáli Valida.sk.