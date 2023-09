Tri letecké spoločnosti z USA znížili odhady príjmu pre vyššie náklady

New York 13. septembra (TASR) - Tri letecké spoločnosti z USA v stredu znížili svoje prognózy príjmov a odhady marže za 3. štvrťrok 2023 pre vyššie náklady na palivo. Spôsobili tak pokles akcií ostatných leteckých spoločností v krajine. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Letecké spoločnosti American Airlines a Spirit Airlines upozornili, že vyššie náklady na palivo a prácu zasiahnu ich zisky počas najrušnejšieho letného štvrťroka.



A nízkonákladový prepravca Frontier dokonca varoval pred "neočakávanou zmenou v trajektórii rezervácií", pričom v podaní pre regulačné úrady uviedol, že v predchádzajúcich týždňoch bol jeho predaj pod úrovňou "historických sezónnych modelov".



American Airlines najnovšie očakávajú za tri mesiace do konca septembra 2023 upravený zisk na akciu v rozmedzí 20 až 30 centov. To je citeľne menej ako 95 centov na akciu v predchádzajúcej prognóze. Dôvodmi tejto revízie je drahšie palivo a nová dohoda s pilotmi. Dopravca znížil tiež odhad prevádzkovej marže o polovicu oproti prognóze zo začiatku tohto leta na 4 % až 5 %.



Nízkonákladová letecká spoločnosť Spirit Airlines očakáva negatívnu maržu až -15,5 % v 3. štvrťroku namiesto predchádzajúceho odhadu -5,5 % až -7,5 %. Znížila aj svoju prognózu príjmov v období júl - september.



Tieto varovania prichádzajú na pozadí prvých známok oslabovania domáceho dopytu po cestovaní, keďže inflačné tlaky poškodzujú spotrebiteľov a letecké spoločnosti musia zvyšovať mzdy, aby si udržali ľudí.



Letecké spoločnosti stratili cenovú silu, ktorú získali minulé leto, keď bola ich kapacita v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 obmedzenejšia a dopyt silný.



Podľa spoločnosti Hopper, ktorá sa zaoberá sledovaním cestovného, ceny leteniek budú v jesennej sezóne ďalej klesať, pričom domáce letenky v USA dosiahnu v septembri a októbri v priemere 211 USD (196,59 eura), čo je o 30 % menej ako v lete.



Letecké spoločnosti začnú zverejňovať výsledky za 3. štvrťrok v polovici októbra.



(1 EUR = 1,0733 USD)