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Tri odborové organizácie v ŽSR založili spoločný štrajkový výbor
ŽSR v stanovisku pre TASR v stredu reagovali, že naďalej vedú kolektívne vyjednávanie so zástupcami odborových organizácií pôsobiacich v spoločnosti. <
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Tri odborové organizácie v Železniciach Slovenskej republiky (ŽSR) v nadväznosti na vyhlásenú štrajkovú pohotovosť a doterajší neúspešný priebeh kolektívneho vyjednávania ustanovili spoločný deväťčlenný štrajkový výbor. Ide o Odborové združenie železničiarov (OZŽ), Odborovú asociáciu výpravcov a dispečerov (OAVD) a Federáciu prevádzkových pracovníkov (FPP), ktoré pristúpili ku kolektívnej zmluve v ŽSR. Informovali o tom na sociálnej sieti v spoločnom stanovisku.
„Ustanovenie spoločného štrajkového výboru troch kľúčových odborových organizácií pôsobiacich na ŽSR je jasným signálom, že zamestnanci železníc sú jednotní a odhodlaní brániť svoje oprávnené požiadavky. Naším cieľom naďalej zostáva dosiahnuť spravodlivú dohodu za rokovacím stolom, no sme plne pripravení využiť aj všetky zákonné nátlakové prostriedky vrátane štrajku,“ uviedli odborové organizácie.
Štrajkový výbor je podľa nich splnomocnený koordinovať všetky ďalšie kroky potrebné na prípravu a prípadné vyhlásenie štrajku v súlade so zákonom o kolektívnom vyjednávaní, komunikovať s vedením ŽSR, Ministerstvom dopravy SR a informovať verejnosť o ďalšom postupe. „O presnom harmonograme ďalších krokov, ako aj o prípadnom termíne a forme protestných aktivít či štrajku bude štrajkový výbor včas informovať zamestnancov, cestujúcu verejnosť aj médiá,“ dodali odborári.
ŽSR v stanovisku pre TASR v stredu reagovali, že naďalej vedú kolektívne vyjednávanie so zástupcami odborových organizácií pôsobiacich v spoločnosti. „Založenie štrajkového výboru vnímame ako legitímny krok zo strany odborových organizácií, no postoj ku kolektívnemu vyjednávaniu sa týmto pre ŽSR nemení. Cieľom ŽSR je aj naďalej zachovanie sociálneho zmieru a nájdenie kompromisu medzi požiadavkami odborových organizácií a vedením ŽSR,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Petra Lániková. Ako dodala, spoločným záujmom všetkých strán by malo byť zaistenie bezpečnosti a plynulosti železničnej prevádzky nastavením vhodných a dostatočných pracovných podmienok, čo dosiahnu jedine otvoreným dialógom.
„Ustanovenie spoločného štrajkového výboru troch kľúčových odborových organizácií pôsobiacich na ŽSR je jasným signálom, že zamestnanci železníc sú jednotní a odhodlaní brániť svoje oprávnené požiadavky. Naším cieľom naďalej zostáva dosiahnuť spravodlivú dohodu za rokovacím stolom, no sme plne pripravení využiť aj všetky zákonné nátlakové prostriedky vrátane štrajku,“ uviedli odborové organizácie.
Štrajkový výbor je podľa nich splnomocnený koordinovať všetky ďalšie kroky potrebné na prípravu a prípadné vyhlásenie štrajku v súlade so zákonom o kolektívnom vyjednávaní, komunikovať s vedením ŽSR, Ministerstvom dopravy SR a informovať verejnosť o ďalšom postupe. „O presnom harmonograme ďalších krokov, ako aj o prípadnom termíne a forme protestných aktivít či štrajku bude štrajkový výbor včas informovať zamestnancov, cestujúcu verejnosť aj médiá,“ dodali odborári.
ŽSR v stanovisku pre TASR v stredu reagovali, že naďalej vedú kolektívne vyjednávanie so zástupcami odborových organizácií pôsobiacich v spoločnosti. „Založenie štrajkového výboru vnímame ako legitímny krok zo strany odborových organizácií, no postoj ku kolektívnemu vyjednávaniu sa týmto pre ŽSR nemení. Cieľom ŽSR je aj naďalej zachovanie sociálneho zmieru a nájdenie kompromisu medzi požiadavkami odborových organizácií a vedením ŽSR,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Petra Lániková. Ako dodala, spoločným záujmom všetkých strán by malo byť zaistenie bezpečnosti a plynulosti železničnej prevádzky nastavením vhodných a dostatočných pracovných podmienok, čo dosiahnu jedine otvoreným dialógom.