Tri štáty EÚ podporia projekty výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov

Brusel 18. novembra (TASR) - Európska komisia, Španielsko, Litva a Rakúsko v pondelok oznámili poskytnutie novej finančnej podpory na rozvoj vodíka z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom inovačného fondu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Tri uvedené členské štáty sa zúčastnia na schéme "Aukcie ako služba" v rámci druhej aukcie Európskej vodíkovej banky, ktorá sa začne 3. decembra.



Okrem 1,2 miliardy eur z finančných prostriedkov EÚ z inovačného fondu tri členské štáty vyčlenia vyše 700 miliónov eur z vnútroštátnych finančných prostriedkov na podporu projektov výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov, ktoré sa nachádzajú v ich krajinách.



Celkové finančné prostriedky zmobilizované prostredníctvom aukcie obnoviteľného vodíka IF24 budú predstavovať približne dve miliardy eur.



Španielsko vyčlení 280 až 400 miliónov eur, pričom využije financie zo svojho plánu obnovy a odolnosti. Presná výška podpory bude potvrdená do jari 2025.



Litva vyčlení približne 36 miliónov eur na tento systém zo svojho rozpočtu modernizačného fondu. Cieľom krajiny je dosiahnuť 1,3 gigawattu kapacity elektrolýzy a 129 kiloton výroby obnoviteľného vodíka ročne do roku 2030.



Rakúsko vyčlení 400 miliónov eur zo svojho štátneho rozpočtu. Výrobcovia vodíka budú oprávnení na grant v maximálnej výške 200 miliónov eur na projekt s maximálnou výrobnou kapacitou 300 megawattov, ktorý sa má podporiť v tejto aukcii.



Komisia skonštatovala, že novými finančnými záväzkami Španielsko, Litva a Rakúsko preukazujú svoj záväzok splniť vnútroštátne ciele a ciele EÚ v oblasti zavádzania čistej energie a podpory dekarbonizácie priemyslu.



Exekutíva EÚ zároveň vyzvala ostatné členské štáty, aby sa v budúcnosti zapojili aj do systému aukcií ako služby, čím podporia ciele plánu REPowerEU, priemyselný plán Európskej zelenej dohody a ciele v oblasti výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov.



Pokiaľ ide o vodík z obnoviteľných zdrojov vyrábaný v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, vybrané projekty dostanú pevné prémie za výrobu na maximálne obdobie desať rokov. Zámerom je pokryť rozdiel medzi nákladmi na výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov a cenou, ktorú je trh ochotný zaplatiť. Presná výška tejto prémie vyplynie zo súťažného konania.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)