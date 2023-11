Tri štáty EÚ sa dohodli na prístupe k regulovaniu umelej inteligencie

Berlín 19. novembra (TASR) - Francúzsko, Nemecko a Taliansko sa dohodli na prístupe k regulovaniu umelej inteligencie (UI), čo by malo urýchliť rokovania na úrovni Európskej únie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V júni Európsky parlament (EP) predložil návrh "zákona o umelej inteligencii", ktorého cieľom je obmedziť riziká pri jej aplikovaní a zároveň využiť jej inovačný potenciál. Počas diskusií parlament navrhol, aby bol kódex správania spočiatku záväzný len pre hlavných poskytovateľov UI, ktorí pochádzajú najmä z USA.



Vlády troch členských štátov sa podľa spoločného dokumentu, do ktorého nahliadla v sobotu (18. 11.) agentúra Reuters, zhodli, že táto zdanlivá konkurenčná výhoda by mohla v skutočnosti poškodiť dôveru v európskych poskytovateľov a znížiť im počet zákazníkov. Pravidlá správania a transparentnosti by preto podľa nich mali byť záväzné pre všetkých aktérov. Spočiatku by sa podľa dokumentu nemali ukladať žiadne sankcie. Ak by sa však po určitom čase zaznamenalo porušenie kódexu správania, mohlo by sa pristúpiť k zavedeniu sankčného systému. V budúcnosti by dodržiavanie noriem monitoroval orgán na úrovni EÚ.



Nemecké ministerstvo hospodárstva zastáva názor, že zákony a štátna kontrola by nemali regulovať samotnú umelú inteligenciu, ale jej používanie. Minister pre digitálne záležitosti Volker Wissing k tomu pre Reuters uviedol, že ak chce hrať EÚ v oblasti UI "najvyššiu svetovú ligu", musí regulovať aplikácie, a nie technológiu.