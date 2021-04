Tri štvrtiny ľudí chcú mať naďalej flexibilné možnosti práce na diaľku

Bratislava 1. apríla (TASR) – Zhruba 73 % ľudí chce aj naďalej mať flexibilné možnosti práce na diaľku. Vyplýva to z globálneho prieskumu spoločnosti Microsoft s názvom Work Trend Index 2021. Výsledky prieskumu podľa firmy potvrdzujú, že svet je na prahu zásadnej zmeny práce na pracoviskách.



Na prieskume sa zúčastnilo 30.000 respondentov z 31 krajín sveta a spoločnosť využila aj ďalšie dáta z platforiem Microsoft 365 a LinkedIn. Napríklad trendy spolupráce v aplikáciách Microsoft Teams a Outlook naznačujú, že pracovné vzťahy sa síce obmedzili, ale hybridná práca ich môže oživiť. "Čas strávený na stretnutiach sa globálne viac ako zdvojnásobil. Vo februári tohto roku bolo doručených o 40 miliárd e-mailov viac v porovnaní s minulými rokmi," vyčíslila spoločnosť. Nástup hybridnej práce – teda kombinácie práce na diaľku a z kancelárie – naznačujú aj dáta LinkedIn, kde sa počas pandémie viac ako päťnásobne zvýšil počet pracovných ponúk týkajúcich sa práce na diaľku.



Respondenti si myslia, že práca sa vďaka flexibilite stala ľudskejšou. Takmer 40 % z nich tvrdí, že sa cítia pohodlnejšie a viac sa osobne vložili do práce. Takisto však viac ako 40 % globálnej pracovnej sily zvažuje tento rok odchod od zamestnávateľa a 46 % sa plánuje presťahovať, keďže môžu pracovať na diaľku.



Na základe zistení si spoločnosť myslí, že flexibilný spôsob práce zostane. Medzi ďalšie trendy na trhu práce podľa firmy patrí aj ohrozenie generácie Z, ktorá bude potrebovať znovu sa nabiť energiou. Hrozbou sú podľa nich aj zmenšujúce sa vzájomné pracovné vzťahy, ktoré môžu ohroziť inovácie. Na druhej strane, autenticita môže podnietiť produktivitu a pocit pohody zamestnancov.



Manažérom a lídrom odporúča spoločnosť vytvoriť plán, ktorý umožní ľuďom dosiahnuť extrémnu flexibilitu a investovať do priestorov a technológií na preklenutie fyzického a digitálneho sveta. Takisto radí bojovať proti digitálnemu vyčerpaniu a uprednostniť obnovu sociálneho kapitálu a kultúry. "Prehodnoťte skúsenosti vašich zamestnancov, aby ste rozvinuli ich talent," uzavrela spoločnosť.