Tri štvrtiny respondentov si myslia,že verejné budovy potrebujú obnovu

Bratislava 21. júna (TASR) – Až 77 % občanov si myslí, že verejné budovy v ich okolí by si zaslúžili obnovu. Podľa 18 % opýtaných sú verejné budovy v dostatočnej kvalite a nepotrebujú žiadnu obnovu. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý začiatkom júna tohto roka spracovala agentúra Focus pre Slovenskú klimatickú iniciatívu a organizáciu Budovy pre budúcnosť.



"Plán obnovy počíta s financovaním obnovy a výstavbou nových verejných budov. Náš prieskum jednoznačne ukázal, že verejnosť vníma obnovu budov štátnych aj obecných úradov, škôl, zdravotníckych zariadení, domov kultúry či niektorých budov športovej infraštruktúry ako veľmi dôležitú," skonštatovala koordinátorka Slovenskej klimatickej iniciatívy Kateřina Chajdiaková.



Podľa predstaviteľov Slovenskej klimatickej iniciatívy a organizácie Budovy pre budúcnosť je teraz dôležité zabezpečiť pri pláne obnovy kvalitnú implementáciu. Záujemcom by sa podľa nich nemali klásť zbytočné administratívne a byrokratické prekážky a dôsledne by sa malo dbať na vysokú kvalitatívnu úroveň výstavby a obnovy budov, hlavne pokiaľ ide o energetickú hospodárnosť, kvalitu vnútorného prostredia a princípy udržateľnosti budov.



"Obnova verejných budov z prostriedkov plánu obnovy je pre Slovensko obrovská príležitosť. Vďaka týmto investíciám môžeme nielen zvýšiť dostupnosť služieb pre občana, ale aj ich kvalitu. V neposlednom rade môžeme významne predĺžiť životnosť verejných budov a znížiť ich energetickú náročnosť. To všetko sú významné funkčné, finančné aj environmentálne benefity pre štát aj pre občanov," dodala Katarína Nikodemová z Budov pre budúcnosť.



Prieskum verejnej mienky k téme obnovy budov a využívania obnoviteľných zdrojov vypracovala pre Slovenskú klimatickú iniciatíva a organizáciu Budovy pre budúcnosť agentúra Focus na reprezentatívnej vzorke 1011 respondentov v dňoch 2. – 9. júna 2021.