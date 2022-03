Tri štvrtiny stredoškolákov majú nad vreckovým takmer plnú kontrolu

Bratislava 7. marca (TASR) - Tri štvrtiny stredoškolákov majú nad tzv. vreckovým takmer plnú kontrolu. Vyplýva to zo zistení Nadácie Partners, ktorá účastníkom Finančnej olympiády, žiakom stredných škôl a osemročných gymnázií, položila otázky v prieskume. Do jubilejného 10. ročníka finančnej vedomostnej súťaže sa zapojilo viac ako 8000 stredoškolákov z celého Slovenska.



Kým 10 % opýtaných stredoškolákov podľa prieskumu doma reportuje, na čo vreckové minulo, približne polovica sa stretáva len so sporadickým záujmom. A viac než štvrtina respondentov má svoje peniaze plne pod kontrolou.



Podľa prieskumu nadácie sa o peniazoch doma nerozpráva viac než štvrtina domácností. "Rodičia tomu zrejme nepripisujú veľkú dôležitosť, no vo všeobecnosti platí, že deti treba pripravovať na finančný život už v mladom veku," upozornil Jozef Bartánus, správca nadácie.



Dobrou správou podľa neho je, že mladí pristupujú k svojim peniazom celkom zodpovedne. Viac než polovica stredoškolákov z Finančnej olympiády je presvedčená, že plánovať financie treba už od prvého vreckového, ktoré mnohí dostávajú už od základnej školy.



"Počas minulého roka sme zistili, že mesačné vreckové takmer u polovice stredoškolákov sa pohybuje v rozmedzí od 80 do 120 eur, čo nie sú malé peniaze. Žiaci z neho nemusia hradiť povinné účty, stravu, dopravu ani ubytovanie. Ide teda o sumu určenú na osobnú spotrebu," povedal správca nadácie.



Kým 40 % opýtaných stredoškolákov si z vlastných peňazí odloží až tretinu, viac než 30 % si sporí len takú sumu, ktorá im ostane na konci mesiaca. Znamená to, že ak minú celé vreckové, nesporia si. Približne 10 % svoje mesačné peniaze do eura minie.



Do 10. ročníka finančnej vedomostnej súťaže Finančná olympiáda sa zapojilo vyše 8000 stredoškolákov z celého Slovenska, ktorí vyplnili online test v prvom otvorenom kole a zároveň odpovedali na otázky v prieskume. Do druhého uzavretého kola postupuje 500 najlepších riešiteľov a bude trvať do 6. apríla. Posledným krokom v súťaži je finále, kde sa rozhodne o prvých troch miestach spomedzi 20 súťažiacich s najvyšším počtom bodov.