Tri štvrtiny vozidiel so stočenými kilometrami pochádzajú z Nemecka
Za prvé mesiace sa podarilo získať celkovo záznamy k 12.365 vozidlám dovezeným z viacerých krajín.
Autor TASR
Bratislava/Banská Bystrica 27. apríla (TASR) - Z Nemecka pochádza najviac ojazdených vozidiel dovezených na Slovensko, za rok 2025 tvoril ich podiel na dovoze 37 %. SR od novembra 2025 zdieľa prostredníctvom platformy EUCARIS údaje o histórii vozidiel už aj s Nemeckom. Dáta ukazujú, že za prvé mesiace sa podarilo získať celkovo záznamy k 12.365 vozidlám dovezeným z viacerých krajín. V troch štvrtinách prípadov manipulácie s odometrom pochádzali vozidlá práve z Nemecka. Zároveň, každé tretie vozidlo z tejto krajiny vykazuje pri kontrole histórie poškodenie. Uviedla to Monika Brečková, marketingová manažérka Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV).
Vďaka modulu AVI (Actual Vehicle Information) platformy EUCARIS vie aj RPZV na Slovensku získavať aktuálne a detailnejšie informácie o dovážaných vozidlách. Pre kupujúceho to znamená vyššiu mieru istoty pri kúpe vozidla zo zahraničia a lepšiu dostupnosť overiteľných informácií o jeho histórii. Modul AVI je súčasťou celoeurópskej platformy umožňujúcej bezpečnú výmenu údajov z národných registrov vozidiel v reálnom čase.
„Celkom sme za obdobie 3,5 mesiaca preverili cez platformu EUCARIS AVI 12.362 vozidiel. Z nich 3624 vozidiel, teda takmer tretina, vykázala poškodenie. Pri 405 vozidlách sme odhalili manipuláciu s odometrom, z toho 302 vozidiel pochádzalo z Nemecka. Priemerný vek vozidiel s upravených stavom odometra predstavoval 7,6 roka a priemerná hodnota ‚stočených kilometrov‘ takmer 65.000 km. Celkovo išlo o rozdiel 25 miliónov km. Rekordérom je vozidlo s 331.000 stočenými kilometrami,“ spresnila Brečková.
Manipulácie s odometrom, počítadlom prejdenej vzdialenosti, sa netýkajú výhradne starších alebo najpredávanejších modelov. Ide skôr o plošný jav sprevádzajúci cezhraničný obchod s ojazdenými vozidlami, ktorý potvrdzuje potrebu medzinárodnej výmeny údajov.
„Zaujímavosťou je, že medzi vozidlami s poklesom počtu kilometrov o viac ako 100.000 nechýbajú napríklad drahšie terénne vozidlá,“ doplnila.
Potrebu výmeny dát ukazuje aj kontrola Slovenskej obchodnej inšpekcie z roku 2025 zameraná na dodržiavanie povinností pri predaji ojazdených vozidiel. Inšpektori skontrolovali celkovo 75 subjektov, 27 % kontrol skončilo s nedostatkom. Pri tejto kontrole sa hodnota „stočených“ kilometrov pohybovala v rozmedzí od 10.000 do 70.000 kilometrov s priemernou hodnotou 33.000 km.
Zapojenie modulu AVI systému EUCARIS znamená najmä dostupnosť detailnejších informácií o vozidlách, teraz už aj o stave odometra. Vďaka dátam v národnom Registri prevádzkových záznamov vozidiel je tak možné zvýšiť transparentnosť trhu a podporiť odhaľovanie manipulácií s históriou vozidla,“ dodala Brečková.
Vzhľadom na to, že na Slovensko sú dovážané hlavne vozidlá v strednom veku, informácie o ich histórii majú priamy vplyv nielen na cenu vozidla, ale aj bezpečnosť následnej prevádzky a náklady na opravy a údržbu.
RPZV je dôležitý systém na sledovanie a uchovávanie podrobných záznamov o vozidlách. Je navrhnutý na zabezpečenie transparentnosti a efektívnosti v správe údajov o vozidlách. Centralizovaním informácií o prevádzke vozidiel zohráva RPZV kľúčovú úlohu pri vytváraní transparentného trhu a v boji proti podvodom s vozidlami.
Vďaka modulu AVI (Actual Vehicle Information) platformy EUCARIS vie aj RPZV na Slovensku získavať aktuálne a detailnejšie informácie o dovážaných vozidlách. Pre kupujúceho to znamená vyššiu mieru istoty pri kúpe vozidla zo zahraničia a lepšiu dostupnosť overiteľných informácií o jeho histórii. Modul AVI je súčasťou celoeurópskej platformy umožňujúcej bezpečnú výmenu údajov z národných registrov vozidiel v reálnom čase.
„Celkom sme za obdobie 3,5 mesiaca preverili cez platformu EUCARIS AVI 12.362 vozidiel. Z nich 3624 vozidiel, teda takmer tretina, vykázala poškodenie. Pri 405 vozidlách sme odhalili manipuláciu s odometrom, z toho 302 vozidiel pochádzalo z Nemecka. Priemerný vek vozidiel s upravených stavom odometra predstavoval 7,6 roka a priemerná hodnota ‚stočených kilometrov‘ takmer 65.000 km. Celkovo išlo o rozdiel 25 miliónov km. Rekordérom je vozidlo s 331.000 stočenými kilometrami,“ spresnila Brečková.
Manipulácie s odometrom, počítadlom prejdenej vzdialenosti, sa netýkajú výhradne starších alebo najpredávanejších modelov. Ide skôr o plošný jav sprevádzajúci cezhraničný obchod s ojazdenými vozidlami, ktorý potvrdzuje potrebu medzinárodnej výmeny údajov.
„Zaujímavosťou je, že medzi vozidlami s poklesom počtu kilometrov o viac ako 100.000 nechýbajú napríklad drahšie terénne vozidlá,“ doplnila.
Potrebu výmeny dát ukazuje aj kontrola Slovenskej obchodnej inšpekcie z roku 2025 zameraná na dodržiavanie povinností pri predaji ojazdených vozidiel. Inšpektori skontrolovali celkovo 75 subjektov, 27 % kontrol skončilo s nedostatkom. Pri tejto kontrole sa hodnota „stočených“ kilometrov pohybovala v rozmedzí od 10.000 do 70.000 kilometrov s priemernou hodnotou 33.000 km.
Zapojenie modulu AVI systému EUCARIS znamená najmä dostupnosť detailnejších informácií o vozidlách, teraz už aj o stave odometra. Vďaka dátam v národnom Registri prevádzkových záznamov vozidiel je tak možné zvýšiť transparentnosť trhu a podporiť odhaľovanie manipulácií s históriou vozidla,“ dodala Brečková.
Vzhľadom na to, že na Slovensko sú dovážané hlavne vozidlá v strednom veku, informácie o ich histórii majú priamy vplyv nielen na cenu vozidla, ale aj bezpečnosť následnej prevádzky a náklady na opravy a údržbu.
RPZV je dôležitý systém na sledovanie a uchovávanie podrobných záznamov o vozidlách. Je navrhnutý na zabezpečenie transparentnosti a efektívnosti v správe údajov o vozidlách. Centralizovaním informácií o prevádzke vozidiel zohráva RPZV kľúčovú úlohu pri vytváraní transparentného trhu a v boji proti podvodom s vozidlami.