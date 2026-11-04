< sekcia Ekonomika
Tri výbory EP navrhli zjednodušiť pravidlá pre automobilový priemysel
Poslanci zdôraznili význam cielených podporných opatrení na zvýšenie predaja týchto vozidiel.
Autor TASR
Brusel 4. novembra (TASR) - Poslanci výborov Európskeho parlamentu (EP) pre životné prostredie, vnútorný trh a dopravu v stredu v Bruseli navrhli zjednodušiť a zlepšiť určité pravidlá, upravujúce automobilový priemysel v EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.
Návrh pravidiel, ktorý bol v stredu prijatý 105 hlasmi, pričom 39 bolo proti a 21 poslancov sa hlasovania zdržalo, je súčasťou širšieho legislatívneho balíka zameraného na podporu automobilového sektora pri prechode na čistú mobilitu.
Europoslanci s cieľom podporiť vývoj a zavádzanie elektromobilov na trh sa dohodli na zavedení novej kategórie „malých elektrických vozidiel“ - osobných automobilov s maximálnou dĺžkou 4,2 metra, ktoré sú vyrobené v EÚ. Taktiež chcú zaviesť definíciu „vysoko účinných elektrických vozidiel“ - vyrobených v EÚ, ktoré spĺňajú prísne limity spotreby elektrickej energie - a „bezemisných dodávkových vozidiel vyrobených v EÚ“. Nové opatrenia by v rámci aktualizácie noriem pre emisie CO₂ zahŕňali aj mechanizmus tzv. superkreditov.
Poslanci zdôraznili význam cielených podporných opatrení na zvýšenie predaja týchto vozidiel.
Tri parlamentné výbory navrhujú niekoľko nových bezpečnostných požiadaviek nad rámec návrhu Európskej komisie. Osobné automobily a dodávkové vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony by mali byť vybavené systémom detekcie prítomnosti dieťaťa, ktorý by fungoval aj po vypnutí alebo uzamknutí vozidla. Kľučky dverí na týchto vozidlách by mali byť navrhnuté tak, aby v núdzových situáciách umožňovali mechanické otvorenie dverí zvnútra aj zvonku.
Poslanci navrhujú tiež sériu opatrení pre zníženie administratívnej záťaže a nákladov pre európskych výrobcov. Ide napríklad o inteligentné nabíjanie (interoperabilita elektromobilov a plug-in hybridných vozidiel s nabíjacou infraštruktúrou a elektrickou sieťou) či oslobodenie elektrických dodávkových vozidiel (od 3,5 do 4,25 tony) od povinnosti inštalovať zariadenia na obmedzovanie rýchlosti. Nové opatrenia požadujú automatizované riadenie, pričom sa zavedie vzájomné uznávanie vnútroštátnych povolení na testovanie a nasadzovanie automatizovaných vozidiel.
Poslanci navrhujú, aby bol pri plug-in hybridných vozidlách vyrobených v EÚ nezmenený spôsob výpočtu ich emisií CO₂ do konca roka 2029. Od roku 2030 sa bude výpočet každoročne aktualizovať na základe údajov o reálnej prevádzke. A požadujú, aby sa uplatňovanie normy EURO 7 pre ťažké úžitkové vozidlá odložilo o 18 mesiacov.
O mandáte europarlamentu na rokovania s vládami členských štátov EÚ sa bude hlasovať počas plenárneho zasadnutia v decembri v Štrasburgu.
Komisia v decembri 2025 predložila návrh nariadenia, ktorého cieľom je zjednodušiť technické požiadavky a postupy skúšania motorových vozidiel. Podľa odhadov eurokomisie by tieto zmeny priniesli ročné úspory vo výške 706 miliónov eur pre priemysel (vrátane malých a stredných podnikov), občanov i verejné orgány.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Návrh pravidiel, ktorý bol v stredu prijatý 105 hlasmi, pričom 39 bolo proti a 21 poslancov sa hlasovania zdržalo, je súčasťou širšieho legislatívneho balíka zameraného na podporu automobilového sektora pri prechode na čistú mobilitu.
Europoslanci s cieľom podporiť vývoj a zavádzanie elektromobilov na trh sa dohodli na zavedení novej kategórie „malých elektrických vozidiel“ - osobných automobilov s maximálnou dĺžkou 4,2 metra, ktoré sú vyrobené v EÚ. Taktiež chcú zaviesť definíciu „vysoko účinných elektrických vozidiel“ - vyrobených v EÚ, ktoré spĺňajú prísne limity spotreby elektrickej energie - a „bezemisných dodávkových vozidiel vyrobených v EÚ“. Nové opatrenia by v rámci aktualizácie noriem pre emisie CO₂ zahŕňali aj mechanizmus tzv. superkreditov.
Poslanci zdôraznili význam cielených podporných opatrení na zvýšenie predaja týchto vozidiel.
Tri parlamentné výbory navrhujú niekoľko nových bezpečnostných požiadaviek nad rámec návrhu Európskej komisie. Osobné automobily a dodávkové vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony by mali byť vybavené systémom detekcie prítomnosti dieťaťa, ktorý by fungoval aj po vypnutí alebo uzamknutí vozidla. Kľučky dverí na týchto vozidlách by mali byť navrhnuté tak, aby v núdzových situáciách umožňovali mechanické otvorenie dverí zvnútra aj zvonku.
Poslanci navrhujú tiež sériu opatrení pre zníženie administratívnej záťaže a nákladov pre európskych výrobcov. Ide napríklad o inteligentné nabíjanie (interoperabilita elektromobilov a plug-in hybridných vozidiel s nabíjacou infraštruktúrou a elektrickou sieťou) či oslobodenie elektrických dodávkových vozidiel (od 3,5 do 4,25 tony) od povinnosti inštalovať zariadenia na obmedzovanie rýchlosti. Nové opatrenia požadujú automatizované riadenie, pričom sa zavedie vzájomné uznávanie vnútroštátnych povolení na testovanie a nasadzovanie automatizovaných vozidiel.
Poslanci navrhujú, aby bol pri plug-in hybridných vozidlách vyrobených v EÚ nezmenený spôsob výpočtu ich emisií CO₂ do konca roka 2029. Od roku 2030 sa bude výpočet každoročne aktualizovať na základe údajov o reálnej prevádzke. A požadujú, aby sa uplatňovanie normy EURO 7 pre ťažké úžitkové vozidlá odložilo o 18 mesiacov.
O mandáte europarlamentu na rokovania s vládami členských štátov EÚ sa bude hlasovať počas plenárneho zasadnutia v decembri v Štrasburgu.
Komisia v decembri 2025 predložila návrh nariadenia, ktorého cieľom je zjednodušiť technické požiadavky a postupy skúšania motorových vozidiel. Podľa odhadov eurokomisie by tieto zmeny priniesli ročné úspory vo výške 706 miliónov eur pre priemysel (vrátane malých a stredných podnikov), občanov i verejné orgány.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)