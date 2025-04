Tri zo štyroch nemocníc Žilinského kraja hospodárili vlani so ziskom

Žilina 28. apríla (TASR) - Štyri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) dosiahli v roku 2024 pozitívny hospodársky výsledok vo výške 1.153.473 eur. Nemocnice v Čadci, Trstenej a Dolnom Kubíne hospodárili so ziskom, nemocnica v Liptovskom Mikuláši vykázala vlani stratu takmer pol milióna eur. Na pondelkovom rokovaní krajského zastupiteľstva o tom v bilančnej správe o hospodárení zdravotníckych zariadení informovala riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.



„Nemocnice dosiahli súhrnne kladný hospodársky výsledok aj napriek ťažkej a zložitej situácii, v akej sa momentálne nachádzame. Zároveň však musím povedať, že to bol výrazne nižší hospodársky výsledok oproti roku 2023, kedy bol zisk vo výške viac ako 5,7 milióna eur,“ skonštatovala Pekarčíková.



Celkové náklady nemocníc v ŽSK presiahli hranicu 140 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o približne desať percent. Výnosy nemocníc ŽSK dosiahli vlani hodnotu 141.482.793 eur. Je to o zhruba osem miliónov eur viac ako v roku 2023. Záväzky nemocníc ŽSK v roku 2024 dosiahli hodnotu 19.131.672 eur, čo predstavuje medziročný nárast o necelých 720.000 eur.



Najvýraznejší podiel na celkovom hospodárskom výsledku má Kysucká nemocnica s poliklinikou (NsP) v Čadci so ziskom 910.173 eur. Dolnooravská NsP v Dolnom Kubíne vyprodukovala zisk 547.653 eur a zisk Hornooravskej NsP v Trstenej predstavoval 194.081 eur. Liptovská NsP v Liptovskom Mikuláši vyprodukovala stratu 498.435 eur.