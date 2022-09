Trinásť krajín EÚ limit pre zásobníky plynu prekročilo, 4 zaostávajú

Brusel 23. septembra (TASR) - Trinásť zo 17 členských krajín EÚ, ktoré vlastnia zásobníky plynu, už prekročilo ciele stanovené Európskou komisiou na ich naplnenosť na 80 percent pred nadchádzajúcou zimou. Štyri krajiny, Rakúsko, Maďarsko, Bulharsko a Lotyšsko, tento cieľ zatiaľ nedosiahli, uviedol v piatok týždenník Politico na svojej webovej stránke.



Od spustenia ruskej invázie na Ukrajinu vo februári sa krajiny EÚ snažia diverzifikovať svoje dodávky plynu a minimalizovať závislosť od ruských energií. Na podnet Európskej komisie sa kapacita zásobníkov plynu počas leta napĺňala v celej Európe, avšak skutočná naplnenosť zásobníkov sa v jednotlivých krajinách EÚ líši. Nie všetky krajiny eurobloku majú na svojom území zásobníky plynu, ale môžu si kúpiť priestor na skladovanie v najbližšom cezhraničnom zásobníku, upozornil Politico.



Euokomisia si stanovila za cieľ, že do 1. novembra budú všetky zásobníky plynu v EÚ naplnené v priemere na 80 percent, čo je míľnik, ktorý sa podarilo dosiahnuť už 29. augusta. K 20. septembru bola priemerná naplnenosť zásobníkov EÚ na úrovni 86,25 %. Pred rokom, 20. septembra 2021, stav zásobníkov bol na úrovni 79,92 %.



Podľa stavu zásobníkov v jednotlivých krajinách sa však situácia líši. Dlhá a studená zima môže predstavovať problémy, najmä ak Rusko definitívne zavrie plynové kohútiky pre EÚ, aj preto sú zásobníky plynu strategicky dôležité.



Týždenník Politico zmapoval situáciu so zásobníkmi k 20. septembru. Situácia podľa jednotlivých krajín vyzerá tak, že 12 krajín vlastniacich zásobníky (rôznej kapacity) prekročilo 80-percentnú hranicu naplnenosti a štyri krajiny v tom zaostávajú. Objemy doteraz naakumulovaného plynu týždenník uvádza aj v terrawattoch (TWh).



Podľa stavu naplnenosti zásobníkov je na tom najlepšie Portugalsko (100 %, 3,9 Twh), Poľsko (98,3 %, 35,8 TWh), Francúzsko (95,8 %, 127 TWh) a Dánsko (95 %, 8,8 TWh). Nasledujú Švédsko (90,8 %, 0,1 TWh), Nemecko (90,4 %, 221,1 TWh), Taliansko (88,3 %, 170,7 TWh), Španielsko (88,3 %, 31,1 TWh), Holandsko (87,6 %, 121,7 TWh), Chorvátsko (86,4 %, 4,1 TWh), Belgicko (85,4 %, 7,4 TWh), Slovensko (85,3 %, 30,7 TWh) a Rumunsko (82,2 %, 27 TWh).



Štyri krajiny cieľ požadovaný eurokomisiou do 1. novembra zrejme splnia, k 20. septembru však situácia bola nasledovná - Rakúsko (71,9 %, 71,9 TWh), Bulharsko (71,2 %, 4,1 TWh) Maďarsko (70,4 %, 47,7 TWh) a Lotyšsko (52,1 %, 12,5 TWh).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)