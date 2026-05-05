Trinásty dôchodok sa nebude vyplácať po dvanástinách
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Trinásty dôchodok sa nebude vyplácať po dvanástinách. Navrhovala to skupina opozičných poslancov z klubu Slovensko - Za ľudí v novele zákona o sociálnom poistení, ktorú Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania.
Predkladatelia navrhovali zabezpečiť spravodlivejšie a predvídateľnejšie vyplácanie 13. dôchodku prostredníctvom jeho rozdelenia na 12 rovnakých mesačných častí, ktoré by boli vyplácané spolu s dôchodkovou dávkou každý kalendárny mesiac. „V praxi by tak starobný dôchodca dostal spolu s dôchodkovou dávkou, ktorá zakladá nárok na 13. dôchodok, ďalších 55,70 eura (1/12 z maximálnej sumy 13. dôchodku, teda zo 667,30 eura),“ priblížili poslanci.
Mesačné vyplácanie 13. dôchodku (1/12 sumy mesačne) by podľa nich lepšie pokrylo životné potreby dôchodcov počas celého roka, keďže tak dokážu lepšie reagovať na neočakávané náklady alebo zvyšujúce sa ceny. Vyplácanie 13. dôchodku by sa tak podľa poslancov stalo spravodlivejším a stabilnejším pre dôchodcov, pričom by lepšie reflektovalo potreby dôchodcov a zabezpečilo dôstojnejší život, a to najmä nízkopríjmových dôchodcov, pre ktorých každé euro zohráva dôležitú úlohu.
Zároveň by sa podľa nich pravidelným mesačným vyplácaním 13. dôchodkov vyriešil problém nespravodlivosti v prípadoch, ak oprávnená osoba zomrie počas roka, pred decembrovou výplatou 13. dôchodku, a zanikne jej celý nárok na 13. dôchodok. Dôchodca by mal nárok na pomernú časť 13. dôchodku za každý mesiac, v ktorom trval jeho nárok na dôchodkovú dávku.
„Podľa súčasnej právnej úpravy 13. dôchodok predstavuje dôchodkovú dávku poskytovanú z dôchodkového poistenia raz ročne, v decembri príslušného kalendárneho roka,“ dodali predkladatelia. Oprávnená osoba tak jednorazovo, raz ročne dostane sumu najmenej 300 eur a najviac priemernú mesačnú sumu starobného dôchodku vykázanú Sociálnou poisťovňou za predchádzajúci kalendárny rok, čo v roku 2025 predstavovalo sumu 667,30 eura.
