Tripartita má rokovať o návrhu vyrovnaného rozpočtu

Bratislava 9. októbra (TASR) - Na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu by bolo potrebné už v nasledujúcom roku prijať opatrenia v objeme 6,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 8,5 miliardy eur. Vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu musí vláda takýto rozpočet pripraviť a predložiť parlamentu. V súčasnej dobe ho však považuje za neprijateľnú možnosť a jeho predloženie vníma výlučne ako splnenie zákonnej povinnosti. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, o ktorom má v pondelok popoludní rokovať Hospodárska a sociálna rada (HSR).



"Schválenie vyrovnaného rozpočtu a jeho realizácia by výrazne negatívnym spôsobom ohrozilo hospodárstvo Slovenskej republiky. Hospodárenie podľa vyrovnaného rozpočtu nie je v záujme SR a znamenalo by destabilizáciu bežných verejných inštitúcií, ako sú napríklad súdy, okresné úrady, ministerstvá, žaloby a sankcie voči SR z dôvodu neplnenia si zákonných povinností, ohrozenie kritickej infraštruktúry a celkovú destabilizáciu štátu," upozornilo v návrhu Ministerstvo financií (MF) SR.



Schválenie a následná realizácia vyrovnaného rozpočtu by podľa prepočtov rezortu financií viedli v roku 2024 k prudkej recesii slovenskej ekonomiky. Hrubý domáci produkt (HDP) by klesol o 6,4 %, zamestnanosť o 5,4 %. Reálne mzdy by sa znížili o 4 %, čo by viedlo k poklesu životnej úrovne v podobe prepadu spotreby domácností. Ekonomický vývoj by sa prejavil aj v prudkom prepade výberu daní a odvodov. Došlo by aj k významnému zníženiu zamestnancov verejnej správy.



"Ide však len o simuláciu vývoja, keďže nová vláda si bude môcť zvoliť vlastný fiškálny vývoj, a teda k naplneniu tejto simulácie s veľkou pravdepodobnosťou nedôjde," zdôraznilo ministerstvo financií. Nová vláda má totiž po získaní dôvery v parlamente dvojročnú výnimku na uplatňovanie najprísnejších sankcií dlhovej brzdy.



Vzhľadom na výšku dosiahnutého verejného dlhu v roku 2022 nesmie vláda podľa ústavného zákona o dlhovej brzde predložiť Národnej rade (NR) SR návrh rozpočtu verejnej správy s deficitom. Rezort financií však pripomenul, že po predložení návrhu je možné ho vziať z parlamentu späť. Následne sa očakáva, že nová vláda, ktorá vznikne po nedávnych predčasných parlamentných volieb, pripraví vlastný návrh rozpočtu. Ak by rozpočet na rok 2024 nebol prijatý do konca roka, hospodárenie SR by sa od 1. januára až do jeho schválenia spravovalo rozpočtovým provizóriom, teda na základe tohtoročného rozpočtu.