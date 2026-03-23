Tripartita má rokovať o stave verejných financií na stretnutí v máji
Vláda neplánuje v roku 2027 medzi konsolidačnými opatreniami ďalšie zvyšovanie daňovej a odvodovej záťaže ani pre zamestnancov, ani pre firmy.
Autor TASR
Bratislava 23. marca (TASR) - Súčasný stav verejných financií, odpočet doterajších konsolidačných opatrení a prípravu ďalších v roku 2027 by mala Hospodárska a sociálna rada (HSR) SR prerokovať na riadnom stretnutí plánovanom 4. mája. Prezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Miroslav Kiraľvarga o tom informoval v pondelok počas prvého tohtoročného rokovania tripartity, ktorá sa zišla po 3,5 mesiaci. Zamestnávatelia žiadali zvolať jej mimoriadne rokovanie o stave verejných financií, pričom podľa neho im bolo prisľúbené, že tento bod bude zaradený na najbližšie riadne rokovanie aj s predloženým materiálom, ktorý dostanú vopred.
Vláda neplánuje v roku 2027 medzi konsolidačnými opatreniami ďalšie zvyšovanie daňovej a odvodovej záťaže ani pre zamestnancov, ani pre firmy. Podľa Kiraľvargu to zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny a zároveň predseda HSR Erik Tomáš (Hlas-SD), ale aj zástupca ministerstva financií. „Takže chceme tomu veriť,“ uviedol prezident RÚZ.
Všetci sociálni partneri v tripartite ešte vo februári požiadali predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) o rešpektovanie sociálneho dialógu a dobrej legislatívnej praxe pri príprave rozpočtu verejnej správy a prijímaní súvisiacich opatrení hospodárskej, daňovej a fiškálnej politiky.
„Požiadali sme vo februári listom pána premiéra o to, aby sme dostali možnosť vecne, odborne participovať na prípadnej príprave konsolidácie a ďalšieho balíka, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou očakávame pre ďalšie obdobie na rok 2027,“ uviedol Kiraľvarga. Podľa neho nemôžu začať niečo pripravovať, pokiaľ nevidia výsledok na základe doterajších konsolidačných opatrení v rokoch 2023 až 2025 aj v rámci tohto roka.
„Požiadali sme v liste, aby sme dostali podklady na odpočet získaných príjmov a ušetrených výdavkov na strane vlády za posledné obdobie voči plánovanému rozpočtu a plánovaným číslam. Žiadame to ku koncu tohto mesiaca, keďže ku koncu apríla vláda musí poslať dokument na Európsku komisiu, takzvanú výročnú správu o pokroku, ktorého súčasťou sú aj výsledky konsolidácie,“ priblížil Kiraľvarga. Odpočet konsolidačných opatrení a prípravu konsolidácie pre rok 2027 by mali prerokovať tiež na ďalšom zasadnutí tripartity 4. mája.
