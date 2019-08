Odborári odmietajú zníženie daní pre firmy na 15 percent

Odborári tiež upozorňujú na to, že nebolo vyargumentované, akým spôsobom budú udržané sociálne štandardy, balíčky, sociálny štát, ktorý je udržiavaný z verejných financií.

Bratislava 19. augusta (TASR) - Odborári nesúhlasia s poklesom daní pre firmy. S návrhom prišla koaličná SNS, ktorá presadzuje zníženie dane z príjmu právnických osôb z 21 % na 15 %.



"Nesúhlasíme s takýmto radikálnym znížením daní pre právnické osoby, zamestnávateľov. Nebolo vôbec vyčíslené, aký to bude mať dosah na štátny rozpočet. Nebolo zdôvodnené, akým spôsobom bude kompenzovaný výpadok zo štátneho rozpočtu v dôsledku zníženia daňového zaťaženia pre právnické osoby," skonštatovala v pondelok po rokovaní tripartity viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová.



Odborári tiež upozorňujú na to, že nebolo vyargumentované, akým spôsobom budú udržané sociálne štandardy, balíčky, sociálny štát, ktorý je udržiavaný z verejných financií. Upozornila na to, že v čase, kedy sa hovorí o ochladzovaní ekonomiky, je pre zamestnávateľov obrovským problémom zvýšenie minimálnej mzdy, ale na druhej strane KOZ nevidí dôvod znižovať daňové zaťaženie pre zamestnávateľov.



Podľa Uhlerovej sa zamestnávatelia môžu pripravovať na príchod ochladenia ekonomiky, ale na druhej strane sa zamestnanci tomuto stavu musia prispôsobiť bez toho, aby sa vôbec pripravili. "Práve zvyšovanie minimálnej mzdy v tomto období má význam aj v kontexte možného ochladzovania ekonomiky. Zamestnanci, domácnosti sa musia pripraviť na možné ochladenie hospodárskeho rastu," dodala Uhlerová.