Tripartita rokovala prvýkrát online, témou bol letný čas aj kurzarbeit

Bratislava 13. decembra (TASR) – Hospodárska a sociálna rada (HSR) SR na svojom pondelkovom rokovaní posunula do ďalšieho legislatívneho procesu okrem iných napríklad návrh zákona o zavedení letného času v rokoch 2022 – 2026, novelu zákona o riešení hroziaceho úpadku firiem, novelu vysokoškolského zákona, ale aj druhé podnikateľské kilečko z dielne ministerstva hospodárstva. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Eva Rovenská. Rokovanie tripartity sa prvýkrát uskutočnilo formou online prenosu.



Sociálni partneri rokovali v bode rôzne aj o harmonograme a obsahu rokovaní tripartity v budúcom roku, o zmene koncepcie testovania zamestnancov, o príprave na spustenie "kurzarbeitu" a o prognózach vývoja na trhu práce. "Predmetom rokovania bolo aj poskytovanie finančnej pomoci pre zamestnávateľov a živnostníkov zo schémy Prvá pomoc+, v ktorom minister Milan Krajniak odprezentoval zámer vlády SR schváliť rozšírenie opatrení pomoci za mesiac december o príspevky pre zamestnávateľov na základe poklesu tržieb," uviedla Rovenská.



Všetky body rokovania predložené rezortom práce, to znamená novelu zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, novelu zákona o inšpekcii práce, novelu zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a nariadenie vlády o zavedení letného času, sociálni partneri podľa Rovenskej prerokovali a posunuli do ďalšieho legislatívneho konania. K návrhu zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a k návrhu zákona o inšpekcii práce sociálni partneri vzniesli pripomienky.



Pripomienky boli aj k aplikácii Schémy mobility pracovnej sily pre Slovensko a splnenie míľnika z Plánu obnovy pre Komponent 10. Tento bod bude na žiadosť zamestnávateľov predmetom diskusie na spoločnom pracovnom stretnutí začiatkom roka 2022. Všetky ostatné body rokovania sociálni partneri prediskutovali a návrhy zákonov posunuli do ďalšieho legislatívneho procesu.